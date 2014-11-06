人行称继续实施稳健货币政策 已创设和开展MLF提供中期基础货币

路透北京11月6日 - 中国央行周四发布三季度货币政策执行报告，在强调继续实施稳健货币政策、适时适度预调微调的同时，并宣布已于今年9月创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，以提供中期基础货币。

央行网站上的报告并强调，将保持政策的连续性和稳定性，为保持银行体系流动性总体平稳适度，支持货币信贷合理增长，中央银行需要根据流动性需求的期限、主体和用途不断丰富和完善工具组合，以进一步提高调控的灵活性、针对性和有效性。

报告显示，今年9月中国央行创设了中期借贷便利（Medium-term Lending Facility，MLF）。中期借贷便利是中央银行提供中期基础货币的货币政策工具，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，采取质押方式发放，并需提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品。

“传统的货币政策操作手段已经发生变化。在操作的灵活性、针对性方面，之前央行两次MLF分别针对国有大行和股份制银行，可以看出操作更加突出定向。”浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳说。

他表示，央行已经更多地运用正回购取代存贷基准利率，这也综合了量价两种货币政策工具特点。虽然正回购时间较短，但是可以通过滚动的方式进行续作。

报告显示，9月和10月，中国央行通过中期借贷便利向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元人民币和2,695 亿元，期限均为三个月，利率为3.5%，在提供流动性的同时发挥中期政策利率的作用，引导商业银行降低贷款利率和社会融资成本，支持实体经济增长。

“总体看，在外汇占款渠道投放基础货币出现阶段性放缓的情况下，中期借贷便利起到了补充流动性缺口的作用，有利于保持中性适度的流动性水平。”报告称。

报告并表示，根据货币市场流动性总体情况，第三季度央行未开展常备借贷便利(SLF)操作，常备借贷便利余额保持为0。

央行同时强调，要综合运用数量、价格等多种货币政策工具，健全宏观审慎政策框架，丰富和优化政策组合，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

**着力降低社会融资成本**

报告并称，要继续通过保持货币信贷合理增长、完善多层次资本市场等多措并举，着力降低社会融资成本。

“继续发挥宏观审慎政策的逆周期调节作用，根据经济景气变化、金融机构稳健状况和信贷政策执行情况等对有关参数进行适度调整，引导金融机构更有针对性地支持实体经济发展。 ”报告称。

同时，要落实好差别化住房信贷政策，改进对保障性安居工程建设的金融服务，继续支持居民家庭合理的住房消费，坚决抑制投机投资性购房需求。进一步发挥开发性金融作用，支持棚户区改造。

在支持金融创新的同时，加强对同业业务和理财业务发展潜在风险的监测与防范。加强对地方政府性债务和偿债能力的跟踪监测，着力防控债务风险，探索以市场化机制化解地方政府债务问题。

“继续加强对地方融资平台债务、各类影子银行业务、企业互保联保等风险领域的监测分析，动态排查风险隐患。”报告称。

报告并强调，要加快建立存款保险制度，完善金融机构市场化退出机制。采取综合措施维护金融稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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