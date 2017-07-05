中国央行报告详述宏观审慎政策框架 给金融体制改革带来指引

路透北京7月5日 - 中国央行在2017年中国金融稳定报告中详述宏观审慎管理以及中国的实践，其在有关专栏提到，央行由于具备专业知识、采取政策措施的内在动力和独立性，在宏观审慎政策制定中扮演重要角色。这明确强调了央行应在宏观审慎政策管理处于主导位置，给备受关注的中国金融体制改革方向带来指引。

央行并援引在中国要求下由IMF、FSB和BIS联合撰写的报告《有效宏观审慎政策要素：国际经验与教训》指出，虽然各国宏观审慎政策框架的差异说明并没有一个“放之四海而皆准”的模式，但目前公认，应该将宏观审慎管理职能明确赋予某一决策机构，确定其政策目标和权力。

在总结各国主要做法的基础上，报告归纳出三种宏观审慎政策框架组织结构模式。一是将宏观审慎职责赋予中央银行，由央行董事会或行长做出决策。如果监管机构独立于央行之外，则需要建立跨部门的协调机制（加上财政部）。

二是将宏观审慎职责赋予央行内设的专门委员会。这一做法有利于防范央行的双重职能（货币政策和宏观审慎）间的潜在冲突，同时也可以允许微观审慎监管部门的代表及外部专家参与政策制定。

三是将宏观审慎职责赋予一个独立于央行之外的跨部门委员会，通过政策协调、信息共享、共同研究系统性风险的方式来制定和实施宏观审慎政策。

而在上述三种模式中，都强调了央行应负责宏观审慎管理职能，这给中国央行主导中国金融体制改革提供了支撑。

今年3月，央行行长周小川在全国“两会”期间记者会上谈及金融监管协调机制时表示，中国两年多以前已经初步设置了金融监管协调部际联席会议；金融监管协调机制在达成一致意见的情况下，还可能提高到更有效的层次。

央行2017年金融稳定报告并指出，2016年金融监管协调部际联席会议继续深入推进金融监管政策、措施、行动的统筹协调，不断增强金融监管合力和有效性，在防范系统性金融风险，促进金融更好地服务实体经济等方面发挥了积极作用。

报告强调，下一步，联席会议将动强化功能监管、综合监管和行为监管，实现金融监管全覆盖。继续加强对跨市场金融风险的监测预警，强化对重点领域金融风险防范化解的政策协调和行动配合，着力提高风险应对处置能力。

同时，联席会议继续围绕党中央、国务院关于统筹监管系统重要性金融机构、统筹监管金融控股公司和重要金融基础设施、统筹负责金融业综合统计的决策部署，推动建立更适应现代金融市场发展和金融业综合经营的监管体制机制。（完）

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