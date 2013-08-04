金融宏观调控从数量向价格型调控转变--人行报告

* 继续实施稳健货币政策

* 金融宏观调控从数量型为主向价格型调控为主转变

* 进一步提高中央银行引导和调控市场利率的水平

* 加强对理财、票据和同业业务发展潜在风险的监测与防范

* 担心国内经济困境，胜于担心通胀

* 6月末金融机构超储率为2.1%，一季度末是2.0%

路透北京8月2日 - 中国央行公布的二季度报告除表示继续稳健货币政策外，并透露出金融宏观调控从数量型为主向价格型调控为主逐步转变的思路，而央行也在灵活开展常备借贷便利工具(SLF)等创新工具组合应对流动性波动。

和一季度相比，“稳增长、调结构、促改革、防风险”的排序，也比一季度的“稳增长、控通胀、防风险”更加凸显出经济结构调整的重要性，通胀担忧俨然已不如风险更值得关注。

中国央行网站周五刊发的二季度货币执行报告表示，将继续实施稳健的货币政策，增强调控的针对性、协调性，适时适度预调微调，把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点，进一步优化金融资源配置，盘活存量，优化增量。

“随着金融创新和金融市场发展，也需要进一步增强价格型调控和传导机制的作用，推动金融宏观调控从数量型为主向价格型调控为主逐步转变。”专栏中写道。

报告中的专栏文章并解释称，从中国情况看，目前采用了数量型调控、价格型调控以及宏观审慎政策相结合的调控模式。这是符合中国国情的选择，在一定程度上看也符合危机以来国际上对传统政策框架进行反思而产生的新思潮。

虽然央行有贷款额度管制来管理广义货币量（M2）增速，但是随着表外融资的蓬勃发展，表内的数量控制效力下降，人民币贷款占社会融资规模的比例从70%以上，降到了50%左右。价格型调控的上位迫在眉睫。

“合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现及短期流动性调节工具、常备借贷便利等工具组合，管理和调节好银行体系流动性，加强与市场和公众沟通，稳定预期，引导市场利率平稳运行。”报告称。

这就要求央行进一步提高中央银行引导和调控市场利率的水平，强化价格型调控机制。

中国6月流动性困局中，时点性资金面的好转一度让机构很不解，央行在2013年第二季度货币政策执行报告给出了答案。央行在当期灵活开展了SLF、再贴现等创新工具组合，进而有效应对流动性的波动。同时央行强调，未来将继续引导市场利率平稳运行，同时也要求商行加强流动性和负债管理。

在盘活存量、优化增量方面，央行强调，要严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款。落实好差别化住房信贷政策，支持保障性住房、中小套型普通商品住房建设和居民首套自住普通商品房消费，坚决抑制投机投资性购房需求。引导金融机构区别情况，有针对性地采取差别化的方式方法，逐步调整盘活存量。

央行并表示，继续完善市场化利率形成机制，优化金融市场基准利率体系，建立健全金融机构自主定价机制，逐步扩大负债产品市场化定价范围，更大程度发挥市场机制在金融资源配置中的基础性作用。

在防范系统性金融风险方面，央行要加强对理财、票据和同业业务发展潜在风险的监测与防范。强化跨行业、跨市场、跨境金融风险的监测评估，防范实体经济部分地区、行业、企业风险及非正规金融风险向金融体系传导。

报告并显示，二季度末金融机构超额准备金率(超储率)为2.1%，较一季度末的2.0%略微提升；其中，农村信用社为3.9%。货币乘数为4.09，与3月末基本持平。

**对物价担忧减缓，经济矛盾更加突出**

从央行报告不难看出，央行更看重经济结构调整过程中的矛盾，而物价压力已经不大。同时从央行报告也可以感受到中国政府对结构调整过程中的经济下行容忍度有所提升。

“经济结构调整和发展方式转变过程难免会对经济增速产生一定影响，...关键是要把握好短期与长期的平衡，统筹考虑稳增长、调结构、促改革、防风险之间的关系，促进经济持续健康发展。”报告称。

央行称，上半年基础设施投资增速高于全部投资增速5.2个百分点。目前投资率仍处历史高位，在投资率趋向更可持续水平的过程中，也会对经济运行造成一定压力。部分企业负债和杠杆水平上升较快，一些地方平台融资渠道更加复杂，融资成本上升。同时资源环境承载较重，空气、水、土壤等污染严重，约束增强。

“经济运行中突出的结构性问题也影响了总量政策发挥效果，再加杠杆难度较大。”报告称。

本周，央行公开市场时隔半年重启逆回购操作，并在周二及周四连续两次进行操作，有市场人士开始猜测，是否意味着逆回购将成为未来一段时间的中长期操作手段？但业内人士认为，央行公开市场作为短期流动性的补充工具，更多的还是稳定并巩固市场预期，未来仍需要观察资金利率走势以及外汇占款数据，来决定逆回购是否滚动操作。

另外，央行二季度报告中对物价的描述是“不确定性依然存在”，和一季度的“不确定因素仍需密切关注”相比，担忧已有所缓和。

中国统计局最新数据显示，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%。

报告称，物价出现的结构性变化一定程度上也反映出经济结构上的问题。总体看，对下一阶段的物价形势仍不可盲目乐观，要继续引导、稳定好通胀预期。

中国人民银行2013年第二季度储户问卷调查显示，居民未来物价预期指数为66.8%，与上季基本持平。（完）

参看细节，请点击中国央行网站：

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(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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