中国央行称将坚持稳中求进工作总基调 实施好稳健中性的货币政策

路透北京2月17日 - 中国人民银行周五表示，人行将坚持稳中求进工作总基调，实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，爲供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

人行在2016年第四季度中国货币政策执行报告当中指出，将保持流动性基本稳定，综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，并促进结构优化。更加注重改革创新，寓改革于调控之中，把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。(完)