中国央行报告：保持稳健中性适度的货币环境 注重抑制资产泡沫

路透北京11月8日 - 中国央行周二晚间发布三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

央行网站刊登报告全文并称，衡量银行体系流动性松紧程度应更关注利率指标，而非简单观察央行操作量；央行增加逆回购品种、优化资金供求期限结构，收到了一定效果，未来会丰富操作工具和期限品种，完善公开市场操作机制。

“在结构调整期和结构性矛盾较为突出的环境下，货币政策总体应保持稳健，既要支持实体经济的有效资金需求，防止总需求出现短期过快下滑，也要避免过度放水，推升债务和杠杆水平。”央行报告中表示。

央行表示，目前国内去产能、去库存取得一定进展，企业杠杆率有所趋稳，但经济运行在较大程度上仍依赖房地产和基建投资，民间投资活力不足，内生增长动力尚待增强；与此同时，总体债务杠杆还在上升，经济金融领域风险暴露有所增多。

物价方面，国内经济运行近期出现一定回稳态势，前期出现的房价较快上涨仍有可能逐步传导，在这样的大环境下，消费物价涨幅有望保持相对稳定，并略有上行压力；9月PPI转为正增长和国际大宗商品价格回升、国内去库存去产能的推动有关，亦与房地产和基建拉动相关行业回暖等需求面变化有关，短期看PPI仍有继续上行可能。

“完善金融风险监测、评估和预警体系建设，进一步加强重点领域风险排查，关注实体经济特别是产能过剩行业、房地产、地方政府性债务等领域风险，”央行表示，并要加强对企业债务风险、股票市场异常波动、保险资金运用、互联网金融等领域的风险监测分析。

针对“稳房价”还是“稳汇率”的争论，央行在专栏文章中解释称，“弃房价、稳汇率”的一种逻辑是紧缩货币，从而挤出资产泡沫，并以高利率来稳定汇率，这会导致危机式的被动去杠杆，代价很大，过程比较痛苦，汇率实际上也很难稳住；“弃汇率、稳房价”则是放松货币来支持房价，试图以低利率刺激通胀和房价，这同样会加剧结构扭曲和债务积累，导致调整的时间更长、代价更大。

“展望未来，中国经济仍有条件保持平稳较快增长，上述观点夸大了各自领域的风险，而且也都不是好的做法。就货币政策而言，关键是要继续保持稳健和中性适度的货币环境，同时发挥好宏观审慎政策在维护金融体系稳定中的作用，”央行称。

中国经济今年前三季完美呈现“L”型走势的横线，三个季度同比增速均为6.7%，主要受益于房地产惯性增长，以及PPP持续发力带动民间投资止跌回升。四季度经济预计继续平稳运行，完成年初设定区间目标无虞。

**丰富公开市场操作工具和期限**

央行指出，针对2016年以来外汇占款下降形成的流动性缺口，考虑到准备金工具信号意义较强，受制约较多，故更多借助公开市场操作和中期借贷工具提供流动性，保持了流动性合理适度和利率水平的基本稳定。

“总的来看，当前的货币总量和利率水平是与经济基本面的变化相匹配的，货币政策始终注重根据形势发展变化加强预调微调，保持中性适度的货币金融环境。”央行称。

但由于公开市场操作量受到流动性状况、季节性因素和市场预期等多种因素影响，多品种搭配后操作量的增减变化会有所加大，因此衡量银行体系流动性松紧程度应更关注利率指标，而非简单观察央行操作量。

今年春节后至8月中上旬，央行在公开市场都仅进行七天期逆回购操作，8月24日重启14天期逆回购操作后，9月13日又重启了28天逆回购，逆回购期限拉长引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

央行在报告的专栏中称，综合考虑流动性季节性变化、市场需求等因素，于8月下旬和9月中旬先后增加了14天期和28天期逆回购品种，灵活搭配开展操作，保持银行体系适度流动性，优化市场资金供求期限结构，收到了一定效果。

“未来，央行将继续密切关注流动性形势和市场环境变化，进一步完善公开市场操作机制，丰富操作工具和期限品种，加强与市场沟通，不断提高操作的前瞻性、针对性和有效性。”央行提到。

**坚持稳健货币政策**

央行在报告中并重申将坚持实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调；综合运用货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长；完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平。

同时，加强和改善宏观审慎管理，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度；并继续引导商业银行加强流动性和资产负债管理，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。

“当前货币政策调控正处在从数量型为主向价格型为主逐步转型过程中，一方面更加注重稳定短期利率、探索构建利率走廊，稳定市场预期，疏通传导机制，另一方面也需要在一定区间内保持利率弹性，与经济运行和金融市场变化相匹配，发挥价格调节和引导作用，”央行称。

在利率方面，央行表示，要进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，继续培育市场基准利率和收益率曲线，探索利率走廊机制，增强利率调控能力；并加强对金融机构非理性定价行为的监督管理。

在汇率方面，央行重申，要进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

同时，稳步拓宽人民币流出和回流渠道，推进人民币对其他货币直接交易市场发展，更好地为人民币的跨境使用服务；密切关注国际形势变化对资本流动的影响，完善对跨境资本流动的宏观审慎管理。（完）

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