中国央行：强化价格型调节和传导机制 频繁降准易强化政策放松预期

路透北京8月5日 - 中国央行周五晚发布二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。

央行网站刊登的该报告并强调，将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性，做好供给侧结构性改革中的总需求管理，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。

“综合运用货币政策工具，优化政策组合，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。”报告称，根据内外部经济金融形势变化，灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定。

将加强和改善宏观审慎管理，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度。继续引导商业银行加强流动性和资产负债管理，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。

央行在报告的专栏文章中并指出，在目前宏观环境下，通过增发央票、扩大现金投放等来扩大负债并不具有可操作性。降准引起的负债减少需要通过资产方的调整来平衡。

“若频繁降准会大量投放流动性，促使市场利率下行，加上其信号意义较强，容易强化对政策放松的预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。”

央行表示，降准释放的流动性越多，本币贬值预期越强，就越是会促使投机者拿这些钱去买汇炒汇，由此形成循环。因此，需关注政策工具运用中可能产生的资产负债表效应，密切关注内外部形势的发展变化，保持货币金融环境中性适度，促进资产负债平衡和经济金融平稳运行。

报告称，将继续优化流动性的投向和结构，发挥好信贷政策支持再贷款、再贴现和抵押补充贷款的作用，强化信贷政策定向结构性调整功能，进一步强化信贷政策对推进供给侧结构性改革的作用，紮实做好三农、小微、创业创新等领域的金融服务。

**保持人民币汇率基本稳定**

央行报告并强调，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

未来人民币汇率将继续按照以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的形成机制有序运行，进一步发挥市场在汇率形成中的决定性作用，逐步形成以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制。

同时，加快发展外汇市场，为基于实需原则的进出口企业提供汇率风险管理服务。支持人民币在跨境贸易和投资中的使用，稳步拓宽人民币流出和回流渠道。推进人民币对其他货币直接交易市场发展，更好地为人民币的跨境使用服务。

“密切关注国际形势变化对资本流动的影响，完善对跨境资本流动的宏观审慎管理。”央行称。

报告还指出，关注实体经济特别是产能过剩行业、房地产、地方政府性债务等领域风险。加强对企业债务风险、银行资产质量和流动性变化情况、互联网金融、民间融资、跨境资金流动等领域的风险监测分析，完善应对预案，探索运用多种措施和手段及时化解和妥善处置金融风险。强化对顺周期、跨行业、跨市场风险及风险传染的分析研判。

此外，将稳妥推进债券市场对外开放，提高境外机构在境内债券市场发行和交易的便利性，优化债券及衍生品交易机制，推动集中清算机制创新。加快建立健全信用风险处置机制，建立债券市场宏观审慎管理框架。（完）

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