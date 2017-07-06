中国将深入推进利率市场化改革 进一步完善汇率市场化形成机制--央行报告

路透北京7月6日 - 中国央行上海总部周四发布2016年中国金融市场发展报告指出，不断健全市场化的利率形成、调控和传导机制，增强中央银行利率调控能力；积极引导和稳定市场预期，平衡跨境资本流动，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

报告并称，将继续深化金融市场改革开放与制度建设，金融风险防范与控制将被放到更加重要的位置；金融市场服务实体经济的宗旨和功能将进一步凸显。

“深入推进利率市场化改革。不断健全市场化的利率形成、调控和传导机制，增强中央银行利率调控能力。提高常备借贷便利（SLF）、中期借贷便利（MLF）和央行逆回购等操作效率，有效发挥利率走廊上限作用。”报告称。

报告指出，要进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币兑美元汇率弹性。

此外，今年中国金融市场将着力于进一步推进以市场为导向的体制和机制改革，尤其是重点领域和关键环节的金融改革；持续推动金融市场规范管理和平稳健康运行。

报告并称，推动建立债券标准委员会，统一公司信用债信息披露和准入标准；推进资产证券化市场规范健康发展，稳步扩大不良资产证券化试点范围；推动股票市场体制机制改革，进一步发展和健全多层次股权市场。

同时，要进一步稳妥推进期货及衍生品市场发展；加强黄金市场制度建设。继续推动票据市场建设和规范治理；进一步推动金融市场对外开放；进一步推进自由贸易试验区金融开放创新试点，推进绿色金融体系构建的落实；稳妥推动市场化、法治化债转股等。(完)