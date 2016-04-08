根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率--人行报告

路透北京4月8日 - 中国央行研究局周五发布报告称，要根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率，进一步探索建立利率走廊，巩固近期降低短期利率波幅的成果。

央行网站刊登的报告称，未来改善市场利率通过银行的传导机制，应在多方面继续推进改革。

一要根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率，通过全口径预算体制的建设、发展地方债市场、发展混合所有制等手段来硬化地方平台和国企等借款主体的预算约束。

二要进一步探索建立利率走廊，巩固近期降低短期利率波幅的成果，提高有可能成为未来政策利率的短期利率的基准性，激励商业银行以此为基础进行定价。

三要通过改革国债发行结构、完善税收体制、提高流动性等改革来强化国债作为基准利率的地位。

此外，还要进一步发展国债期货、利率掉期等衍生产品工具和市场，为市场化定价的商业银行提供有效的对冲风险的工具；并继续鼓励发行大额存单和资产证券化，提高银行负债与资产的市场化程度，扩大市场化定价范围。 （完）