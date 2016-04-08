根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率--人行报告

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月8日 - 中国央行研究局周五发布报告称，要根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率，进一步探索建立利率走廊，巩固近期降低短期利率波幅的成果。
央行网站刊登的报告称，未来改善市场利率通过银行的传导机制，应在多方面继续推进改革。
一要根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率，通过全口径预算体制的建设、发展地方债市场、发展混合所有制等手段来硬化地方平台和国企等借款主体的预算约束。
二要进一步探索建立利率走廊，巩固近期降低短期利率波幅的成果，提高有可能成为未来政策利率的短期利率的基准性，激励商业银行以此为基础进行定价。
三要通过改革国债发行结构、完善税收体制、提高流动性等改革来强化国债作为基准利率的地位。
此外，还要进一步发展国债期货、利率掉期等衍生产品工具和市场，为市场化定价的商业银行提供有效的对冲风险的工具；并继续鼓励发行大额存单和资产证券化，提高银行负债与资产的市场化程度，扩大市场化定价范围。 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。