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中国财经 | 2014年 9月 25日 星期四 10:45 BJT

中国央行人士称外媒报导的央行行长易人之说“不实”

路透北京9月25日 - 中国央行办公厅接近行长周小川的人士周四明确表态称，外媒报导的中国央行行长易人之说“不实”。

“我们之前也分析，任内无重大理由易人可能性不大。”他称。

《华尔街日报》周三报导称，中国央行行长周小川或将离任，前证监会主席、现任山东省省长郭树清是新一任央行行长主要候选人。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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