中国央行人士称外媒报导的央行行长易人之说“不实”

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透北京9月25日 - 中国央行办公厅接近行长周小川的人士周四明确表态称，外媒报导的中国央行行长易人之说“不实”。
“我们之前也分析，任内无重大理由易人可能性不大。”他称。
《华尔街日报》周三报导称，中国央行行长周小川或将离任，前证监会主席、现任山东省省长郭树清是新一任央行行长主要候选人。（完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。