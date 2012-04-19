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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 19日 星期四 10:13 BJT

人行称将适时加大逆回购力度及下调存准率等

新华社周三引述中国人民银行相关负责人称，下一步将灵活调节银行体系流动性，如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式，稳步增加流动性供应，将"综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况，合理采取有针对性的流动性管理操作。"路透

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