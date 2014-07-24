分析：稳预期中国央行顺势暂停正回购 短期进入政策观察期

作者 吴芳

路透上海7月24日 - 面对新股密集发行等扰动，中国央行本周在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时扶以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。

市场人士并认为，随着当前宏观经济企稳势头逐步确立，短期政策或进入空窗观察期。但是未来经济下行压力依然严峻，上半年一系列刺激政策之后，货币政策整体稳健宽松的基调不会发生太大改变，不过预调微调的方向将灵活多变。

与此同时，金融机构外汇占款骤降、公开市场到期资金减少等因素，对流动性补充逐步减少，央行大幅抽紧流动性的条件并不具备，资金利率并无忧虑，只是定向宽松如何发力确保经济继续平稳增长成为关键。

“正回购暂停，预期之内吧，主要还是为了稳定资金面，这两天打新股，市场资金有点紧张，且到期(资金)量也偏少。”华南一银行交易员称。

央行公开市场本周未进行任何操作，为时隔近一个月后再次暂停正回购。而本周公开市场仅有180亿元正回购到期。据此计算，本周净投放180亿元人民币，为连续第11周净投放。

国海证券固定收益研究员黄诗城则指出，虽然新股申购对资金面有较明显的结构性压力，但资金并没有流出银行体系，更多的影响在于推升资金利率水平。

本周三(23日)和周四(24日)两天，为九家公司首次公开发行(IPO)的网上申购日。

而对于短期政策预期，东莞银行金融市场部分析师陈龙表示，央行货币政策操作的核心目标是经济增速和通胀水平，从当前国务院常务会议、座谈会等都可以看出，下半年的经济下行压力仍然很大，企业融资成本依旧在上升。

“你觉得央行这时会做什么？监管升级，货币市场适度宽松，再加定向工具（PSL具有数量和价格的双重作用），应该是央行下半年货币政策的核心，当前的相对空窗期应该是央行给自己给市场一个观察窗口以便更好地实施，”他称。

国务院常务会议周三多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。

银行间资金市场周四表现平稳。在上日走升后，七天期回购加权利率今日回落，与隔夜品种点差有所收窄，因稍早国库现金定期存款招标注入流动性，且央行公开市场继续暂停正回购扶助资金面。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 bit.ly/1sV2O1f

**定向宽松如何发力成关键**

业内人士并认为，虽然经济企稳势头基本确立，但是刺激政策会不会继续发力，如何发力，市场存在多重猜测，但未来稳健基调下定向宽松料仍为主力。同时预计在央行呵护平稳流动性预期引导下，资金利率在度过时点冲击之后，有望继续回归平稳。

今日稍早公布的汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。

“感觉实体经济可能没有PMI显示的那么好，不降息降准就是稳健，降了就不是稳健，但稳健可以定向宽松。我觉得现在市场在猜定向宽松会不会加码，接下来应该还会有新的定向宽松，”上海一券商研究员认为。

他并解释，因为大部分的微刺激政策都是二季度出台的，而当季GDP同比增速也才7.5%；如果三季度没其他政策，觉得7.5%可能都比较困难。

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速回升，略胜市场预期，4月以来的一系列稳增长政策效果显现，经济企稳态势得以验证。但由于房地产市场低迷，经济仍面临一定下行压力，下半年政策主基调仍以稳为主，并延续定向刺激发力方向。

对于流动性预期，黄诗城认为，如果综合来看，本周正回购到期加上现金定存招标，投放幅度也达到一定水平；而且定存招标利率仍较低，表明现在银行依然“不差钱”，预计现阶段偏紧时点度过后，资金利率将有所回落。

财政部与央行周四招标的三个月期国库现金定存中标利率4.00%，虽较上次同期限品种有所回升，但依旧处于偏低水平，银行整体需求仍不算旺盛，因现阶段存款压力不大。

上海另一券商研究员表示，当前的经济问题并不在于银行间资金成本高低，而在于从银行间到企业端的传导；目前看流动性不会像上半年这么宽松，但是央行祭出再贷款，还有PSL(抵押补充贷款)等工具概率在提高。

“只是央行从正回购开始操作，基本上保持了净投放的格局，且操作量都相对偏少，现在到期量比较低了，灵活暂停也对冲了外汇占款的减少。”他说。

中国6月全部金融机构外汇占款减少882.8亿元，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。分析人士对外汇占款后期走势出现较大分歧，市场对未来汇率走势判断亦没有明确方向。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。不过自4月下半月起，即只有28天期正回购，上半年仅在6月26日暂停过一次例行操作。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 180

逆回购到期 --

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净投放 180 (完)

(审校 张喜良)

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