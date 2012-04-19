更正：人行称将适时加大逆回购力度及下调存准率

(更正:内文第三段金融机构备付金达"1.8亿元"有误,应为"1.8万亿元")

* 将适时加大逆回购力度及下调存准率等

* 要稳步增加流动性,灵活调节银行体系流动性

* 合理满足居民首次购房的贷款需求

* 继续实施区别存准率政策,促三农贷款

路透北京/上海4月19日电---中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.

新华社周三晚间报导援引上述负责人指出,将"综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作."

央行负责人并引述数据称,3月末,金融机构备付金达1.8万亿元人民币,备付率2.2%,处於高位水平,银行体系流动性保持充裕状态.二季度到期流动性近8,000亿元,流动性供给将继续维持充裕.

中国宏观经济数据上周密集出炉.尽管率先出炉的3月居民消费价格指数(CPI)同比增幅反弹至3.6%,给货币政策的操作空间带来一定的压制.但分析人士普遍认为,通胀已不再是左右货币政策的第一推手,政策逐步趋於宽松的基调不变,以支持经济的复苏.

4月初发出的汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,逾六成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将在4月下调一次法定存款准备金率;且有逾四成的受访机构还预期,二季度准备金率会调降两次.

对於未来信贷调控,央行指出,要进一步加强对小微企业资金支持,保持小微企业贷款合理增长.支持好中央重点投资项目後续资金需求及保障性住房建设.

"合理满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求,大银行已明确在基准利率之内根据风险原则合理定价.改进对战略性新兴产业、节能环保、文化传媒、现代服务业、自主创新、农田水利建设等的金融服务."央行强调.

中国央行此前公布,3月新增人民币贷款10,100亿元,高於此前8,000亿元的路透调查中值.当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.4%,亦高於12.9%的路透调查中值.

**续促三农贷款**

上述负责人还表示,下一步会继续发挥好有区别存款准备金率的正向激励作用,促进"三农"(农业、农村和农民)贷款投放.农村信用社、农村合作银行执行的存款准备金率继续分别比大型商业银行低6个和5.5个百分点.

对於资产规模小、涉农贷款比例高的农村信用社、农村合作银行,设在县域、新增存款主要用於当地贷款的法人金融机构,其存款准备金率再低1个百分点.

此前本地媒体新浪财经引述央行文件称,中国央行4月1日起对央行专项票据置换进展顺利的县域法人金融机构,给予1%的法定存款准备金率政策优惠,政策实施期为2012年4月1日-2013年3月31日.(完)

--发稿 康熙泽/周晓峰; 审校 杨淑祯/林高丽

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。