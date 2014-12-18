分析：中国央行公开市场保持静默 定向放松举动削弱年内降准可能

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
作者 丁淑琴
路透上海12月18日 - 中国央行公开市场本周仍暂停操作，但有消息人士指其通过续做部分MLF和定向SLO，驰援年末财政存款投放前的资金面，综合考虑外围市场动荡及国内股市飙升等因素，预计年内降准或逆回购出山开闸放水的可能性均明显回落。
业内人士指出，油价连续大挫，俄罗斯卢布RUB=崩跌，新兴金融市场动荡不安，强势美元下，人民币亦面临一定的贬值压力，近期央行货币政策重点或在维稳汇率，暂时较难向市场开闸放水，而从降低融资成本角度来看，降息仍有必要，不排除年内还会再降息一次，以有效缓解来年企业的融资成本压力。
路透此前援引两位消息人士透露，中国央行周三续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作。各家银行续做的MLF比例各不相同，50%、80%和100%都有，根据贷款情况确定，将依据信贷投放量确定续多少，多投贷款多续。他们还指出，央行进行SLO，是为在年底财政存款投放前稳定资金面，最后对资金面的影响是希望未来几天不太紧、到年底不太松。
“MLF只是续做部分，SLO期限更短，实质有一种偏收紧的感觉，”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。
他指出，美联储(FED)最新会议释放出升息的强烈信号，美元表现强劲，外围新兴市场货币承压，近期人民币贬值压力也不小，“货币政策这边目前维持汇率稳定可能是更重要的任务。”
美联储周三释出将在明年某个时间升息的强烈信号，其会后声明称，将“耐心地”决定何时该提高借款成本。联储主席叶伦在记者会上把“耐心”定义为“至少等待两次会议”，意味着联储至少不会在明年4月以前升息。
在美联储会议声明公布后，多数非美货币跌势明显，亚洲台币和韩元等均下挫，人民币早盘也遭遇急跌，一度逼近6.22创半年新低。；此外，俄罗斯卢布崩跌也令亚洲央行人士警惕，印尼卢比IDR=近期就曾跌至1998年亚洲金融危机以来的最低水平，不过多数官方口径仍是，其经济基本面较为有利，货币防御机制也很强劲。
招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮则提到，从国内形势来看，年底最快下周就会有财政投放，因此央行选择了SLO这类短期工具来缓解流动性的紧张，年底前降准的可能性大减，而从缓解企业融资负担来看，年内或许还能再降息一次。
华东一商业银行交易员亦表示，近期国内股市连续飙升，资金脱实向虚，央行对降准等放水政策展示出谨慎看法，短线预计逆回购出山可能性也不大。
中国央行周四仍未进行任何操作，至此已连续七次暂停操作；而据路透统计，本周亦无资金到期。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/syx53w
**价格工具或再出山**
李刘阳指出，除非允许人民币大幅贬值，但在目前环境下，对宏观维稳不是很有利，所以暂时监管层应会把维持汇率稳定放在较高的位置。
“在汇率稳定的需求减少以后，再适度投放流动性，有这样一个有先有后的考虑，”他称。
而在数量工具暂时不能有效缓解国内融资成本高的背景下，价格工具应该还有进一步发挥的空间。
刘东亮指出，存量贷款规模较大，相对更重要，年底前若能再降息一次，进入2015年绝大多数企业的融资成本能随之明显下调，包括房贷，对银行来说，上次央行降息是不对称降息，且存款利率上限上调，息差缩窄，很难调动其放贷动力，因此未来降息应该是对称降息，息差至少保持不变。
“年底前降息一次没有什么坏处，好处1月份就能体现出来。”他称。
李刘阳也表示，数量上很难放松，那只能价格上做文章，年内再降息一次的可能性是有的，即要降成本，又不会给汇率造成太大压力。
中国央行两年磨一剑，此前决定自11月22日起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%，并扩大存款利率浮动上限。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二三季度均则未开展SLF。
而三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。
央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） --
逆回购 （周二） --
（周四） --
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
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净投放 0 (完)
(审校 林高丽)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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