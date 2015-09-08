中国央行：外汇储备的变动是多重因素综合作用结果 未来有所增减也是正常的

路透香港9月8日 - 中国人民银行周二以答记者问的方式，就8月外汇储备下降939亿美元做出说明，称外汇储备的变动是多重因素综合作用结果，未来有所增减也是正常的。

央行表示，影响外汇储备规模变动的因素比较多，既包括央行在外汇市场的操作，也包括外汇储备投资资产的价格波动，同时由于美元作为外汇储备的计量货币，其它各种货币相对美元的汇率变动还可能导致外汇储备规模的变化。

此外，根据国际货币基金组织关于外汇储备的定义，外汇储备在支持“走出去”等方面的资金运用记账时也会从外汇储备规模内调整至规模外。

“综上可以看出，外汇储备的变动是多重因素综合作用的结果。”央行称。

央行并进一步对8月份单月变动做出解释，称8月主要的影响因素有三方面：一是央行在外汇市场进行操作，向市场提供外汇流动性；二是外汇储备委托贷款项目在8月份进行了一些资金提款；三是8月份国际市场一些主要金融资产价格出现不同程度回调。

上述金额从外汇储备中作了相应扣减。其中前两项外汇储备的下降在很大程度上反映为境内其他主体持有外汇资产的增加：一方面企业和个人外汇存款持续增加，其中8月份较7月份又增加了270亿美元；另一方面金融机构外汇流动性也十分充裕。其他境内主体持有外汇资产的增加意味着企业、居民和金融机构的资产配置更加丰富，这是我国“藏汇于民”战略的体现，有利于促进国际收支平衡。

从中长期看，中国经济仍将保持中高速增长，经常账户还会保持顺差，对外直接投资和吸引外资持续增长。中国外汇储备充裕，随着人民币汇率形成机制不断完善以及人民币国际化的推进，未来外汇储备有所增减也是正常的。（完）

(记者 毕晓雯；审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。