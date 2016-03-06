中国外储非常分散且将保持合理规模 健全利率传导机制--易纲

路透北京3月6日 - 中国央行副行长易纲周日表示，中国官方外汇储备非常分散，且已全部扣除不合流动性标准的资产，预计外储规模将保持合理适度水平，因企业和个人优化资产负债表的调整将会回归正常。

他在全国两会（政协和人大会议）期间的记者会上并称，当前推进利率市场化的重点是健全利率传导机制。同时，中国还在转轨过程中，要特别注意数量调控和价格调控的协调机制。

易纲透露，目前的官方外汇储备构成已充分分散化，包括美元、欧元、日元、英镑，还有很多发展中国家的一些资产，并按照贸易结构、投资结构、中国居民支付的币种结构做了最优配置。

他在回答有关外储资产组合的提问时明确表示，股权投资、注资等不符合流动性标准的资产全部扣除在官方外汇储备外，现在公布的官方外汇储备一定是符合国际货币基金组织（IMF）标准划分的。

“还会按照流动性、安全性、收益性的原则，继续把储备经营好。”易纲说道。

中国央行此前公布，今年1月末外汇储备余额为3.23万亿美元，环比下降995亿美元。去年全年外汇储备余额减少约5,000亿美元，降幅达到13%。

中国外汇储备从2002年底不足3,000亿美金，增至2014年6月的3.99万亿峰值。易纲认为，这期间不排除有一部分额外的资本流入，当前经济周期下，这些资本流入如果择机掉头也并不奇怪。

他分析指出，去年的外汇储备下降大部分可以用“藏汇于民”来解释，还有一部分是由于美元升值9%造成的。去年企业和居民在境内银行的存款增加几百亿美元，银行增持的外汇头寸大数也是一千亿，企业外币外债=约减少一千亿。另外，去年企业和个人跨境外汇净支付了2400多亿美元。

“中国的外汇储备会保持合理适度的水平。为什么？因为企业和个人优化资产负债表的调整是有限度的，调到一定限度会自然回归正常。”他说道。

易纲再次强调，人民币汇率不存在持续贬值的基础，人民币对一篮子货币会保持基本稳定，从中长期来看市场预期会回归基本稳定。这是因为中国经济保持中高速增长，经常项还存在着非常大的顺差，且外汇储备是充裕的。

**健全利率传导机制**

近年来中国央行加快推进利率市场化，货币政策更加注重价格型调控，完善了公开市场操作机制。央行正不断健全市场化的利率形成机制，探索利率走廊机制，增强利率调控能力，理顺央行政策利率向金融市场乃至实体经济传导的机制。

易纲在周日的政协记者会上称，当前利率市场化的重点，是要健全利率传导机制和央行调控市场利率的有效性。但中国还在转轨过程中，要特别注意数量调控和价格调控的协调机制，因此还不能够完全实行真正意义上的“利率走廊”。

在公开市场堆积了超万亿元的未到期逆回购后，央行本周时隔四个月后再次调降存款准备金率，释放长期资金替代七天期逆回购滚动操作。不过作为利率走廊重要组成的逆回购利率持稳，显示本次降准政策信号仍偏中性。

易纲还表示，央行将用再贷款利率、中期借贷便利的利率等等引导中长期利率的形成，更好地支持实体经济。同时，通过宏观审慎的评估机制来激励和约束市场定价行为。健全利率收益率曲线方面，要做好各种信用债的风险定价，以充分反映各类风险溢价。

周六刚出炉的十三五（2016-2020）规划草案提出，中国将建立中央银行前瞻性指引机制，疏通本外币政策传导机制，完善货币政策操作目标、调控框架和传导机制；并构建目标利率和利率走廊机制，推动货币政策由数量型为主向价格型为主转变。（完）