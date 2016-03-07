中国2月外汇储备降幅规模收敛 资金外流压力料继续缓解（更新版）

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路透北京/上海3月7日 - 中国央行公布的2月末外汇储备连续四月减少，但当月降幅明显收窄。分析人士指出，春节假期令2月交易日减少，且国际美元出现回调，人民币贬值预期淡化，一并缓解资金外流压力。虽然外储变化仍受制于内外部环境变化，但未来外汇储备料不会再出现持续大幅减少的局面。

市场分析人士指出，2月外储规模降幅收窄基本符合预期，一方面日元和欧元在2月大幅升值，带来外汇储备正收益，另一方面，2月美联储货币政策进入观望期，过去单一的持续加息预期开始显着分化，美元指数走弱，缓解新兴市场货币贬值和跨境资本外流的压力。

“私人部门本外币资产负债调整仍需耗费一定外储，但干预弹药有所降低，好功用在刀刃上。”民生证券报告指出。

瑞银报告也指出，1月人民币对美元明显贬值、资本大规模流出；2月汇率趋稳，人民币对美元汇率较1月底小幅升值约0.5%。因此资本外流可能也有所放缓。作为印证，2月在岸人民币对美元即期交易量由1月的4,560亿美元明显收缩至2,450亿美元；即便考虑2月交易日数量少，日均交易量也明显下跌30%。

不过，另有股份行外汇交易主管指出，一般外汇储备数据要结合结售汇数据来看，才能对跨境资本流动和监管层对外汇的干预程度进行判断，因结售汇数据稳定性和连续性比较好，因此有待结售汇数据才能进一步就进行数据分析。

中国央行周一公布，2月末中国外汇储备为32,023.21亿美元，较1月末的32,308.93亿美元下降285.72亿美元，为连续四个月下降，但降幅缩减。央行公布，2月末官方储备资产中黄金储备为710.06亿美元，环比略升。

不过民生报告指出，内部看，贬值预期依旧存在，结售汇意愿尚看不到逆转信号，经济只可能反弹并未反转，结构性下行压力依然在，下半年尚不明朗。外部看，美元加息进程可暂停但并未调转方向，人民币相比其余新兴市场货币仍旧较强势，过去被动跟随升值过多，仍有一定调整压力。

此外，2月末基金组织储备头寸为107.25亿美元，环比大涨69.65亿美元；特别提款权(SDR)略升至102.80亿美元；其他储备资产为-3.3亿美元，1月末为-2.05亿美元。

国际清算银行(BIS)周日称，中国出现大规模资本外流，主要是因为以通过利率上升和人民币升值赚钱为目的的利差交易被出脱。BIS季度报告认为，资本逃离人民币主要是因为中国企业偿还以美元计价的债务，而不是中国内地资产被普遍抛售所致。这或许暗示，迫使中国动用数百亿外汇储备防止人民币出现更大贬值的压力有所减轻。

中国央行副行长易纲周日公布的表示，中国官方外汇储备非常分散，且已全部扣除不合流动性标准的资产，预计外储规模将保持合理适度水平，因企业和个人优化资产负债表的调整将会回归正常。他还指出，2015年外储下降大部分可以用“藏汇于民”来解释，还有一部分是由于美元升值9%造成的。

中国去年外汇储备下降13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。（完）