中国央行调整货币政策委员会委员 樊纲二次入围主张政策中性（更新版）

路透北京6月15日 - 中国央行周一公布调整后的货币政策委员会委员名单，任命连维良、史耀斌、张晓慧、田国立为货币政策委员会委员，朱之鑫、胡晓炼、马建堂、胡怀邦不再担任货币政策委员会委员职务。

央行网站并显示，樊纲、黄益平、白重恩入选新一届货币政策委员会委员；而现任货币政策委员会经济金融专家委员钱颖一、陈雨露、宋国青任期已满。

中国央行网站货币政策委员会历任委员名单显示，本次入选名单的樊纲曾任职过货币政策委员，这是他第二次成为货币当局的智囊，上一次的任期至2010年3月。

上次樊纲任职货币政策委员时遇到2008年的全球金融危机，他当时预测，世界金融危机中中国经济不会出现大问题，而国家宏观调控的目标是要熨平经济周期，宏观政策应当防止经济过热之后出现灾难性的冷。

此次樊纲履新又逢中国经济进入新常态，经济增速相对往年有所下滑；同时，CPI涨幅下降，PPI长期处于负增长区间。他在去年底明确表态，两位数增长不是中国的正常增长，大多是过热增长，现在则是回归常态；而对于物价，他的判断则是“轻度通货紧缩”。

上周，中国央行在最新的2015年中国宏观经济预测中，将2015年中国全年GDP增速基准预测略微下调0.1个百分点至7%；同时将2015年CPI同比涨幅预估下调至1.4%；PPI最新预测从下降0.4%大幅下调至下降4.2%。

对于货币政策的态度，樊纲在去年底公开场合表示，中国2010年采取了紧缩性的政策，但一直没全部退出；目前中国经济在回归中性，既不要刺激，也不应紧缩，经济增长保持在7.5%不是问题。

中国央行自去年11月以来三次降息、两次降准；央行在一季度货币政策执行报告称，要综合运用多种货币政策工具，加强和改善宏观审慎管理，优化政策组合，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

**多专家研究制度经济**

中国政府网显示，连维良、史耀斌、张晓慧、田国立目前分别担任发展改革委副主任、财政部副部长、人民银行行长助理、中国银行业协会会长。

此外，中国央行网站并显示：黄益平现任北京大学国家发展研究院副院长；白重恩现任清华大学经管学院副院长、弗里曼经济学讲席教授。

从本届三位货币政策委员会经济金融专家委员的研究领域看，有两位专家的主要研究方向是制度经济学。其中，樊纲现任中国经济体制改革研究会副会长，主要研究领域为宏观经济学、制度经济学暨“过渡经济学”；而白重恩主要研究领域为制度经济学、经济增长和发展等。

现任清华大学经管学院副院长的白重恩最近在公开场合针对“中国特惠扶持的增长模式”表示，特惠模式使不同企业获得资源的机会不同，这可能降低资源配置效率，因为资源有限，一家企业获得资源更容易，必然导致另一家企业获得资源更难。

对于制度问题下的资源分配问题，黄益平今年也曾撰文称，中国现行金融政策的实质是政府干预资本的定价和分配，融资方面明显偏向于大型企业和国有企业，与此同时，效率相对较高的民营企业却一直在面对融资难、融资贵的问题。

中国金融稳定报告（2015）指出，去年下半年以来，货币增速有所放缓，总体看是经济结构调整、表外融资收缩、部分财务软约束部门扩张放缓以及对同业业务监管加强等在货币运行上的反映。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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