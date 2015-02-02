中国央行拟推资产证券化产品注册制发行--报载

路透上海2月2日 - 第一财经日报周一援引知情人士消息称，日前中国央行与市场机构沟通，拟取消银行间市场资产证券化产品的审批制，转而采取注册制，这标志着中国资产证券化银行间和交易所两大市场彻底告别审批制。

报导并称，对于银行间市场资产证券化产品备案制的最终推行，相关部门在信息披露程度上尚存在分歧，目前有关机构正在就此进行沟通。

“央行注册制执行之后，银监会和央行均无需‘开包’，机构只需递交相应的资料进行登记、备案即可。”报导援引一位信托机构人士称。

不过，报导并引述消息人士透露，银行间市场资产证券化产品注册制的正式执行仍需国务院批准，若获批将于春节后推出。

中国资产证券化产品包括银监会的信贷资产证券化，证监会的企业资产证券化，以及交易商协会推出的资产支持证券等几个序列。

此前，中国证监会已给券商发文，就放开资产证券化产品审批权方面征求各方意见，并试图推出负面管理清单。当时讨论稿显示，此后资产证券化产品审批执行负面清单，即只要支持资产不属于负面清单之列，均可以通过备案发行，而不再需要经过繁杂的审批过程。

去年年底，路透消息称，银监会下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，不再进行逐笔审批。业内人士普遍预期，信贷资产证券化在已发行近3,000亿元人民币后，有望加速扩容。

就在今年一月，多位消息人士透露，中国银监会已发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格，允许批复下来的银行以备案制开展业务。

中国银行业监督管理委员会官员上周五表示，中国资产证券化市场在2014年已达近4,000亿规模，今年可能还会有飞跃式成长。（完）

(发稿 吴芳；审校 杨淑祯)

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