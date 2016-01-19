焦点：中国央行严控跨境人民币资金池业务 缓解资本外流压力

路透上海/香港1月19日（作者 李铮/赵红梅） - 中国央行在维稳外汇市场和打击跨境套利上并未停步。继在离岸市场重拳打击人民币空头等系列举措后，央行正在对商业银行跨境人民币资金池业务流出强化短期监管，此举将增加境外做空人民币的成本，有利于防范资金异常流动以缓解资本外流压力。

多位消息人士周二透露，央行要求严控资金池业务的净流出上限，任意时点净流出余额不得大于0；央行多个省份的分支机构已收到总行最新要求并在近两日召开工作会议向辖内银行传达落实。

消息人士并介绍，具体举措还包括：截止1月18日净流出余额已经大于0的，暂停流出，仅可流入，直到净流出余额小于0为止；同时，净流出余额已经大于0的，当天办理业务为净流出的，银行要对超出部分缴纳100%存款准备金。

一国有大行上海分行人士亦表示，“我们下午开完会，我们已经向分支行下发要求了，自贸区资金池也是暂停办理收支，等待总行细则再确定具体如何开展。”

有银行高管表示，资金池确实是目前非实需背景下，人民币资金流出的通道之一。在目前形势下，短期控制一下不失为一个措施，有助于平稳市场，汇率和利率市场的双向剧烈波动都不利于正常的业务开展。

2015年中国央行曾下发279号文件，鼓励跨境双向人民币资金池业务发展，并降低了申请门槛和条件。

另一位接近监管层消息人士则表示，监管层已要求各家商业银行近期要严格按照展业三原则（了解客户，了解业务，尽职审查）要求，对涉及跨境人民币资金流出的各项业务和产品加强交易背景审核以及资金用途审核，必要时开展业务大检查。

“这项要求明确提出要严查跨境人民币境外放款业务，禁止借此跨境套利行为。”该人士称。

路透已就上述消息联系中国央行，但暂未获得其评论。

为防范跨境套利，稳定外汇市场，央行和外管局此前已连续出手。路透稍早独家报导称，央行将自今年1月25日起对境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款执行正常存款准备金率。

**增加境外做空人民币成本**

在人民币贬值预期仍然较为强烈的背景下，央行严控跨境人民币资金池业务，和此前控制套利资金防范异常流动在政策思路上可谓是一脉相承。

一股份行交易员表示，“央妈此举防止资金外流，想让境外人民币资金池小一些，这样境外做空人民币的成本很高很高，起码境外就稳住了。”

社科院世经所国际金融研究室副主任肖立晟也指出，上述政策或将继续约束离岸CNH市场的流动性，对离岸市场是很大的打击，银行间短期利率或仍将大起大落，监管层这样做法亦是增加境外做空人民币的成本。

据消息人士介绍，央行是次还对人民币NRA账户（又称境外机构境内账户）做了调整，明确有真实贸易背景的人民币NRA账户可以从境外不同名收款；且正在拟订文件，将允许人民币NRA账户转存定期。

NRA账户是指在境外（含中国香港、澳门和台湾）合法注册成立的境外机构在境内开立的外币或人民币计算账户。

去年9月，央行曾督促银行重点关注人民币NRA账户购汇操作，企业需提供购汇业务背景资料，且只能将外汇汇至境外外币结算账户或者境内离岸账户，不得汇至境内外汇结算账户或外汇NRA账户。

消息人士并透露，中国央行近期或将放开宏观审慎框架下跨境人民币及外币直贷政策。

据央行数据，中国去年外汇储备下降13%至3.33万亿美元，其中12月外储单月下降额逾千亿美元创历史记录；此外12月外币存款和贷款续现双双减少，其中，外币存款减少32亿美元，外币贷款减少103亿美元，但降幅较11月的203亿美元和262亿美元收窄。

此前，央行已对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内购售汇业务至今年3月底。同时，国家外汇管理局部分分局近日窗口指导辖内银行，要求加强银行代客售付汇业务监管，控制1月售汇总量，以加强企业和机构等蚂蚁搬家式购汇管理。

**堵住跨境资本流出和套利的漏洞**

伴随中国央行的多次降息降准、人民币汇率贬值压力加大和中美利差缩窄，以及离岸与在岸人民币利率倒挂等变化，不少机构与企业开始利用一些跨境联动产品进行“外保内贷（债）”、贸易融资等方式来套取境内外的汇差和利差。

路透还了解到，已有部分商业银行省级分行接到通知，要求其停止做境内外联动产品，并暂停境外仓单融资和结算业务。

华侨银行全球资金部经济分析师谢栋铭认为，从去年四季度至今一系列央行举动来看，目前央行是在控制跨境套利，未来本外币跨境流出都会被严控。间接结果会减少为境外做空者提供人民币弹药；但是有得必有失，对境外人民币资产的影响感觉是推倒重来的节奏。

中国前央行货币政策委员会委员余永定近日指出，目前央行对汇率管理的“爬行钉住”缺陷很多，应该放弃；除调整汇率政策、汇率制度外，另一个非常重要措施就是加强资本管制；此外尽可能增加汇率的灵活性，让人民币钉住宽幅波动的货币篮子。

他并称，鉴于目前许多制度性缺陷，资本管制是稳定金融市场的有效办法。在大力宣传和推进资本项目自由化多年之后，重新加强资本管制是令人遗憾的，但可能没有更好的选择。央行审时度势、加强资本管制的大方向是正确的，但对于已有的规则不能轻易改变，重要的是严格执行现存的管制措施。

受央行系列举措提振，近日人民币跌势已有所收敛，周二离岸人民币兑美元CNH=D3在6.60元左右，较1月第一周所及低点上涨约2.4%，人民币中间价亦连续多日维持在6.56左右水平，这略缓解了市场对人民币大幅贬值的忧虑。（完）

（北京中文部李文科和孙琦子对本文亦有贡献）