无意通过汇率贬值提升贸易竞争力 人民币不存在长期贬值基础--中国央行

路透北京6月30日 - 中国央行周四称，中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力，中国经济的基本面决定了人民币不存在长期贬值的基础。

央行网站刊登的公告指出，近日少数媒体连续发布有关人民币汇率的不实消息，在关键时点误导舆论，扰乱外汇市场正常运行秩序，客观上助长了一些市场投机力量做空人民币；央行对这种行为表示严厉谴责。

“当前，中国经济有望继续保持中高速增长，国际竞争力依然较强，国际收支保持顺差，外汇储备充裕，财政状况较好，金融体系稳健，中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力，”央行称，“中国经济的基本面决定了人民币不存在长期贬值的基础。”

央行重申，近一段时期国际外汇市场受英国“脱欧”影响出现较大波动，人民币对美元汇率有所贬值，但总体来看，人民币汇率仍在按照“前日收盘汇率+一篮子货币汇率变动”的既有机制正常运行，人民币对一篮子货币汇率保持基本稳定，市场预期平稳。

央行强调称，中国将坚定不移地推进汇率市场化改革，进一步发挥市场在汇率形成中的决定性作用，人民币汇率将继续按照以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的形成机制有序运行，保持在合理均衡水平上的基本稳定。

人民币兑美元即期周四较上日收盘价小幅收升，中间价连两天上扬。交易员称，国际美元指数小幅走弱，英国退欧影响渐消散，人民币汇价顺势微幅上升，在监管层干预预期下，结购汇更趋于均衡。（完）