路透调查：央行干预使人民币空仓减少 亚币悲观看法继续升温

路透新加坡1月21日 - 周四的一份路透调查显示，过去两周人民币空仓略有下降，因中国央行加大措施稳定人民币之后，市场警惕央行出手干预。

继年初让人民币贬值并引发全球市场动荡之后，中国人民银行(PBOC)采取了一系列措施打击对人民币进一步贬值的臆测。

这些措施使交易员变得警惕，路透周二至周四对19位基金经理、外汇交易员和分析师的调查发现，人民币空仓已经减少。

不过调查显示，对多数亚币的悲观看法继续升温，因为油价持续下跌打击了冒险意愿。

人民币近期下跌后中国当局的政策失误，以及中国经济成长放缓，给油价大跌忧虑雪上加霜，引发金融市场的动荡。

继在离岸市场重拳打击人民币空头等系列举措后，中国央行正在对商业银行跨境人民币资金池业务流出强化短期监管，此举将增加境外做空人民币的成本，有利于防范资金异常流动以缓解资本外流压力。

中国央行周一宣布，自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。

在1月7日公布的上次调查中，对人民币的空头押注升至近六年高点，因市场认为中国人行可能将允许人民币加速贬值。

人民币承受的压力不断加剧，因中国经济持续失去动能，2015年中国经济增长率为25年来最低。

经济脆弱已引发外界预期会有进一步的政策刺激，但这些希望并未转化成对新兴亚币的看法改善。油价挫跌让人担心全球需求放缓，中国经济降温则令前景更加黯淡。

原油期货跌跌不休，美国原油触及2003年以来最低，因供应过剩且全球经济放缓。

印度卢比的空仓创下2013年8月以来最高，因股市资金出走，导致卢比跌至约两年半来最低。

韩元空仓触及2015年8月底以来最大，韩元目前约处于五年半低位，因外资持续卖出韩元和韩股。

台币空仓亦创下五个月来最高，此前台湾民进党于周六赢得总统大选，引发对两岸关系的担忧。外资持续卖超台股。

台币触及将近七年最低，数据显示台湾2015年外销订单跌幅为六年来最大，使得市场更加认为台湾央行降息机率变大了。

坡元看空情绪为去年10月初以来最高，因新加坡12月出口降幅大于预期。

马币(林吉特)和菲律宾披索空仓均触及逾两个月最大。

相比之下，市场对印尼卢比的看法好转，无惧印尼央行上周降息、以及雅加达传出伊斯兰国宣称犯行的爆炸和枪战事件。

印尼卢比空仓规模在新兴亚币中最小，因投资者在通胀率下滑以及经常帐赤字萎缩之中寻找较高的收益。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

1月21日 1.20 1.49 1.12 0.65 1.30 0.81 0.99 0.81 0.76

1月 7日 1.51 1.33 1.00 0.79 1.19 0.39 0.95 0.41 0.83

12月10日 1.13 0.96 0.78 0.61 0.89 0.25 0.72 0.38 0.85

11月26日 0.72 0.54 0.63 0.36 0.60 0.15 0.60 0.58 0.78

11月12日 0.38 0.92 0.96 0.43 0.74 0.47 1.26 0.94 0.87

10月29日 0.09 0.18 0.49 0.43 0.52 -0.09 0.94 0.43 0.71

10月15日 -0.08 0.03 0.13 0.15 0.34 -0.31 0.67 0.22 0.60

10月 1日 0.13 1.01 1.20 1.35 1.04 0.11 1.71 0.68 1.20

9月17日 0.26 0.60 0.62 1.27 0.73 0.27 1.48 0.54 1.00

9月 3日 0.62 1.09 1.31 1.45 1.15 0.66 1.96 0.86 1.51

8月20日 0.91 1.56 1.50 1.55 1.58 0.75 2.21 1.04 1.86

(完)