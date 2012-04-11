央行：将开发人民币跨境支付系统

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京4月11日电---为推进人民币国际化,提高人民币跨境支付结算效率,中国人民银行周三称,将组织开发独立的人民币跨境支付系统(CIPS),预计1-2年时间建成.
"目标是保证安全、稳定、高效,支持各个方面人民币跨境使用的需求,"央行提供的新闻稿称,具体包括人民币跨境贸易和投资的清算、境内金融市场的跨境货币资金清算、人民币与其他币种的同步收付业务等.
新闻稿称,该系统将连接境内外直接参与者,处理人民币贸易类、投资类等跨境支付业务;且能覆盖主要时区(亚、非、欧、美)人民币结算需求,业务处理时间将由过去8小时提升至17小时.
"CIPS主要处理人民币跨境支付业务,业务处理时间和业务类型均独立于大额支付系统(HVPS)...两个系统之间相互独立,但互联互通,"央行在谈及CIPS和HVPS的关系时称.
新闻稿并进一步解释指出,HVPS主要是为境内银行和金融市场参与者提供跨行人民币资金清算服务,是境内跨行人民币资金汇划的主渠道.
新系统建成後,境内机构可同时作为两套系统的直接参与者,而境外机构不再与HVPS直接相连,而作为CIPS的直接参与者或间接参与者.
中国於2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点,有365家企业参加首批试点;2010年6月,境内试点地区扩大至20个省市後,去年8月,跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国.
2011年跨境贸易人民币结算量超2万亿元,跨境直接投资人民币结算量超1,100亿元.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
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