中国央行允许境外机构境内人民币结算账户资金可转为定存--消息

路透北京1月25日 - 四位消息人士表示，中国央行日前已经下发通知，允许人民币NRA账户内资金转为定期存款，利率按中国央行相关规定执行。

NRA账户是指在境外（含中国香港、澳门和台湾）合法注册成立的境外机构在境内开立的外币或人民币计算账户。

几位了解情况的消息人士对路透表示，央行的正式文件已经下发，商 业银行很快就会收到通知。有的地区已开始着手制定落地细则。

路透目前未能联系到中国央行对此予以评论。

上周，有商业银行人士对路透表示，人民币NRA账户的资金将获准可以转成定期，按照定期存款计息。

近期，监管层对于资金流动的总体思路是要控制流出。一位中资银行负责跨境业务人士认为，这次的政策反映出监管层希望加大资金流入，从而抵消流出压力。

另一位外资金融机构人士称，新的鼓励资金流入政策比控制流出的政策要高明。比如有的地方在执行控流出政策时，由于企业没有提前报告，限制企业大额购汇汇出，会造成一些恐慌情绪。

此前，中国央行在官方网站发布通知称，建立宏观审慎规则下基于微观主体资本或净资产的跨境融资约束机制，试点企业和试点金融机构均可按规定自主开展本外币跨境融资。

在防范资本跨境流动冲击的大背景下，监管层对于NRA账户管理的手段频出：此前，有银行业人士表示，近期，央行指导上海地区人民币NRA账户购汇进行检查，关注账户购汇后的资金去向；跟踪人民币NRA账户贸易融资的去向，确保真实贸易背景。（完）