版本:
中国
中国财经 | 2016年 5月 27日 星期五 16:31 BJT

中国央行：坚持市场化改革方向 增强人民币汇率弹性方向不变

路透上海5月27日 - 中国央行官方微博最新表示，中国人民银行始终坚持市场化改革方向，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率都在合理、均衡水平上的基本稳定。

央行并指出，有个别外媒报导《中国央行人民币汇率市场化改革立场松动》和《中国官方试图确认美联储是否将在6月加息》，以上报导捏造事实，误导读者，误导市场舆论。（完）

(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐