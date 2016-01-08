焦点：中国央行面临让人民币以更大幅度贬值的压力--消息人士

路透北京/上海1月8日 - 中国央行面临来自政策顾问越来越大的压力，政策顾问希望人民币能以更快和更大的步伐贬值--贬值幅度最高可达10%-15%，因近期的渐进式贬值被认为是弊大于利。

近月来中国央行花费了数以十亿计美元购买人民币来保护人民币汇率，但还是未能稳定市场信心。甚至在中国央行去年8月意外让人民币贬值近2%后，人民币兑美元还是进一步下跌了2.6%。

在这种渐近且有管理的贬值下，那些认为即便央行出手干预、人民币仍会贬值的投资者单边押注人民币。

政策知情人士目前呼吁，在加强资本管控以抑制投机和资本外逃的配合下，让人民币迅速大幅贬值。

“我们应该让人民币明显贬值，但我们应该有个底线；它不能对经济和金融系统产生巨大影响，也不能引发资本市场的恐慌，”一位有影响力的政府经济学家向路透表示，建议应允许人民币在一个未明确的时间段内贬值10%-15%。

在政府深化结构改革之际，让人民币大幅迅速贬值或许能为中国很多负债累累的企业提供缓冲。中国政府希望加大供给侧结构性改革力度，重点在于促进产能过剩有效化解，但又担心企业状况过于疲软而无法应对。

**企业负担**

消息人士称，为了在不引发企业大规模破产和裁员的情况下进行结构性改革，鼓励中国央行允许人民币贬值，给利率施加下行压力，并缓解企业的偿债负担。

“如果经济大幅放缓，而且我们又不能稳定就业，那将如何推进改革呢？”这位有影响力的政府经济学家问道。

“要想对出口产生影响，人民币应该至少贬值10%...但我认为当局不会这么做，”商务部的一名研究员表示，“如果中国想通过扩大出口来刺激经济，其他国家也可能跟进。”

虽然人民币贬值会使中国出口商品在海外市场变得便宜，使外国产品在中国市场的价格变得更高，但不太可能被中国的贸易伙伴所接受。例如，美国时常指责中国操纵汇率，以便在外国市场低价倾销产品。

**成本高昂**

中国央行干预行动代价高昂。由于中国央行买入人民币以支撑其汇率，中国外汇储备去年减少了逾五千亿美元，仅12月一个月就下滑了创纪录的1,079亿美元。

而且人民币自8月以来持续贬值，正在冲击中国的其他金融市场。

周四中国央行将人民币兑美元中间价下调0.5%，股市投资者感到恐慌，沪深300指数.CSI300开盘不到半小时就重挫7%，触发熔断机制，导致当天交易提前中止--这是中国引入熔断机制第一周内的第二次。

政策顾问担心中国人行的渐进式作法，恐有强化人民币再贬预期之虞，这是一种预言的自我应验，而且离岸人民币急跌已经支持了这一观点。在岸人民币汇率受到中国人行交易区间的限制，离岸则不然。

“由于预期贬值，居民和企业都想要把人民币换成美元。这些预期是人为所造成的，”另一位政策顾问表示，他反映了普遍的看法。“渐进式贬值等于向市场释出一个讯息，那就是人民币还有进一步贬值的空间。这帮助形成了单向预期。”

消息人士警告，关于是否和如何贬值的讨论尚未落幕，尤其是贬值对其他计划带来连锁风险，这些计划包括增加人民币在贸易和投资方面的国际使用等。

此外，这并不一定会发挥作用。8月所采取的行动本应支撑市场，最终却产生相反的效果。

的确，中国人行迄今公开抗拒人民币急贬的呼吁。中国人行副行长易纲在12月1日表示没有持续贬值的基础，而周四人行网站上的重要评论重申，人行将“保持人民币汇率对一篮子货币在合理均衡水平上的基本稳定”。(here)

“中国最大的风险并非真的是经济，”Vanguard Investments HongKong资深亚洲分析师Qian Wang表示。“真正的风险是，其一；政策不确定性，其二；汇率。中国目前如履薄冰。”

离岸人民币仓位图表：tmsnrt.rs/1mHXuhi

中国人行管理人民币贬值图表：reut.rs/1TjTUUN

人民币贸易加权汇率图表：link.reuters.com/sed74t(完)