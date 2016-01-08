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中国财经 | 2016年 1月 8日 星期五 11:40 BJT

中国央行疑似通过国有银行入市干预以支撑人民币--交易员

路透上海1月8日 - 交易员周五表示，中国央行疑似通过国有银行入市干预，以支持人民币汇率。

“国有银行在大约6.59的水平卖出美元，疑似是代央行而为，”一欧洲银行在上海的交易员表示，“今日和昨日都出现了这种情况。”

中国央行周五将人民币兑美元中间价定于较高水准，为九个交易日来首见。

人民币中间价周四贬值幅度为五个月来最大，投资人担心这将引发货币竞贬，亚洲货币因而承压，全球市场动荡。

人民币兑美元即期CNY=CFXS开盘报6.5700，0225GMT时，报6.5888，上日收报6.5929。(完)

(编译 王颖/蔡美珍；审校 孙茉莉/王兴亚)

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