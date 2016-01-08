中国央行疑似通过国有银行入市干预以支撑人民币--交易员

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月8日 - 交易员周五表示，中国央行疑似通过国有银行入市干预，以支持人民币汇率。
“国有银行在大约6.59的水平卖出美元，疑似是代央行而为，”一欧洲银行在上海的交易员表示，“今日和昨日都出现了这种情况。”
中国央行周五将人民币兑美元中间价定于较高水准，为九个交易日来首见。
人民币中间价周四贬值幅度为五个月来最大，投资人担心这将引发货币竞贬，亚洲货币因而承压，全球市场动荡。
人民币兑美元即期CNY=CFXS开盘报6.5700，0225GMT时，报6.5888，上日收报6.5929。(完)
(编译 王颖/蔡美珍；审校 孙茉莉/王兴亚)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)