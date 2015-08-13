综述：中国央行笃定人民币快贬已完成纠偏 意在市场化而非促出口

路透北京8月13日（作者 李贺/张金栋） - 在出其不意地实施人民币中间价改革两天后，中国央行明确亮出此次汇率主动调整的“底牌”：中间价和市场汇率积累的3%左右的贬值压力已释放，汇率偏差校正基本完成。而此次汇改旨在建立市场化机制，并非以促进出口为初衷。

分析人士认为，此次中间价“快速”调整增加了中间价的市场基准地位和权威性，人民币汇率市场化也进入新阶段。央行短时间一次性将汇率调整到位的策略意图，亦包括减少资本外逃压力，也为后期境外资本再次选择人民币资产提供“后劲”。

中国央行行长助理张晓慧在周四表示，一段时间以来，中间价与市场汇率偏离的幅度比较大，影响了中间价的权威性；这种偏差大约累积了3%左右，其不可能长期持续，要通过增强中间价的市场化程度和基准性加以调整，以免失衡过度累积。

“人民币经过两天的调整，逐渐向市场化水平回归，前面所提的3%左右的累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正应该说已经基本完成。”张晓慧在央行召开的吹风会上称。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。央行周三再次将中间价贬值1.5%左右。

在央行看来，中间价调整带来的人民币兑美元即期汇率的波动终点或已显现。中国央行副行长易纲指出，这次机制变化后，经过一个短暂的磨合期，汇率水平和基本面比较相符；这次调整引起一些波动，但是这些波动都在可以承受的范围内，经过一个短暂磨合期，就会恢复到一个正常的状态。

张晓慧称，多项基本面因素决定了从长期看，人民币仍然是强势货币，当偏差得到校正后，从中国的经常项目状况和坚持实施稳健的货币政策这一现实出发，未来人民币还会进入升值通道。

中国央行周三发布声明称列举人民币不会持续贬值五大原因：一是中国经济增速相对较高；二是中国经常项目长期保持顺差；三是人民币国际化和金融市场对外开放进程加快，境外主体对人民币需求逐渐增加；四是市场预期美联储加息导致美元在较长一段时间走强，已在消化之中；五是中国外汇储备充裕，财政状况良好，金融体系稳健。

中信建投宏观团队分析认为，“出其不意的快贬是央行下的一手好棋，减少外逃资金的反应时间、加大外逃的成本；如果一次性贬值到位，下半年市场对人民币的贬值预期将大为降低，利于下半年人民币币值稳定的预期。”

中金固收报告分析，市场的贬值预期一直无法消除，这种忧虑实际上导致境外机构一直不太愿意持有人民币资产，害怕持有后未来的贬值导致损失。央行的主动性贬值其实有利于消除相当一部分贬值预期，降低了市场对未来进一步贬值的预期。这样可能使得境外机构对人民币资产的信心可能会在未来一段时间逐步增强。

离岸人民币兑美元即期周四早盘跟随中间价第三日大幅贬值而走低，早盘低点6.5100，然在中国央行吹风会结束后，市场情绪有所舒缓，离岸即期较早盘低点反弹逾1%。

**市场将渐趋平静**

在岸人民币兑美元即期汇率周四亦自盘中低点6.447反弹，最新报6.3990，较汇改前贬值幅度由3.7%缩减至3%左右。而上日在岸即期市场亦走出触底反弹走势，交易员反映央行自6.43价位起持续入市干预。

这表明央行有关一次性贬值到位的说法已为市场接受。作为人民币汇率形成机制改革的必要代价，人民币此次急跌可能已结束，未来人民币按照更加市场化的规律运行。

“我认为短期即期人民币可能会在6.4附近上下振幅500点左右，如果央行真的采取中间价新办法的话，中间价会落在这个范围内波动吧。”广发银行外汇交易主管黄毅指出。

而对于中期走势，黄毅认为，人民币将会更多参考美元兑其他货币的走势，央行在当中只会起到一定的调控角色，不大可能像之前那样帮市场做决定，而是让市场自己做决定。

“要相信市场、尊重市场、敬畏市场、顺应市场，这样才能够使市场在配置资源中起决定性作用。但同时我们也不要忘了，要更好地发挥政府的作用。”易纲在吹风会上如是说。

招商银行同业金融部高级分析师刘东亮亦认为，短期人民币上千点子的暴跌走势可能已经结束，后面可能会是0.5%（300点子）的波动水平。

但他也指出，从市场反应看，央行还是有入市干预，防止市场扭曲。“如果央行真的决定执行新的中间价办法，就要做好人民币继续下跌的准备，甚至短期超出3%贬值空间是大概率的，现在整个市场都被调动起来了。”

三位消息人士周四透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘，以避免市场出现连续性大幅波动。

各方也都将继续紧盯中国央行明天会将中间价定在何种位置，若市场明天的中间价是和今天的收盘价比较接近，市场反应会逐渐平静。对于年内汇价目标，黄毅认为，央行定的3%贬值空间大概也是在6.4附近，但6.4只是临时性的位置，央行不会刻意去扞卫某个位置，估计年内将在6.35-6.55区间做宽幅震荡。

**汇改非促出口工具**

中国外贸下行压力持续加大，上周六出炉的数据显示7月进出口双双下降逾8%。商务部官员周三表示人民币贬值将对出口产生刺激效果，然而央行强调汇改并非为促进出口，否认人民币贬值幅度还将加大。

“我们不需要调整汇率来促进出口，中国的出口不错，中国的出口有这么大的顺差，所以我们这次完善汇率的机制基本上是从建立一个更加有效的市场化机制。”易纲强调，这样使中国的经济更加具有抗风险的能力，一个有弹性的汇率增强了中国抗风险的能力，它是一个自动的调节器和稳定器，这是机制建设。

对央行引导汇率调整的初衷，三菱东京日联银行首席金融市场分析师李刘阳亦分析指出，贬值对出口肯定有正面的作用，对稳定经济又正面的作用，但如果稳定出口是唯一的目标的话，贬到这个水平是肯定是不够的，今天基本上排除了为了稳定出口去大幅贬值的可能性。

中国央行强调，未来将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，维护汇率的正常浮动，加快外汇市场对外开放，延长外汇交易时间，考虑在伦敦甚至在纽约开市， 引入合格境外主体，促进形成境内外一致的人民币汇率。

有市场人士在梳理过去十年汇率改革的路径后表示，过去十年外汇中间价改革都是围绕浮动区间、银行对客户牌价等“细节”在进行修改，而这次的中间价形成机制改革是汇率市场化的核心。

中国人民大学国际货币研究所学术委员、对外经贸大学校长助理丁志杰认为，中间价报价改革提高了中间价的透明度和市场化，加上已经足够大的上下2%的日波幅，真正有管理浮动汇率制度框架已经建立，是人民币汇率形成机制市场化的重要一步。

汇率更加市场化也有利于经济稳定和货币政策调控的灵活性。易纲称，一个有弹性的汇率是经济发展的稳定器，也是国际收支的稳定器；在货币政策方面，这种有弹性的、市场化的汇率制度会增加央行货币政策的独立性、自主性和调控的空间，这就更有利于央行在利率，流动性，货币供应量等方面的调控空间增加。（完）

(审校 黄凯)

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