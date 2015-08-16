中国央行：未来人民币汇率出现跳跃式调整的可能性大幅下降--首席经济学家

路透北京8月16日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周日表示，上周二至周四间人民币汇率贬值的直接原因是对人民币兑美元中间价定价机制的修正，是强化汇率定价市场化程度的一项特别措施。随着人民币定价机制市场化程度的提高，汇率的短期灵活性会提高，有助于避免汇率过度偏离均衡水平，因此反而会大幅降低未来出现跳跃式调整的可能性。

他在回答记者提问时并称，要判断人民币汇率的中期走势，更重要的是要分析经济的基本面，”我认为，今年下半年GDP的环比增速有望超过上半年，全年有较大概率达到7%左右，明年经济增长也可能继续受益于这个回升的势头。“

对于一些分析人士担心会否出现外汇储备的持续下降，马骏表示不必过于担心。他认为，既然汇率已经接近均衡，而且中国的经济基本面支持汇率基本稳定, 那么经过上周的一个短暂的贬值之后，未来一段时间更有可能的是双向波动。

”央行已基本退出对汇率市场的常态式干预，只在特殊情况下通过干预来熨平过度偏离基本面的短期波动。未来即使央行需要干预市场，向两个方向干预的可能性都是存在的。“他称。

央行此前公布数据显示，7月M2增速高达13.3%，超出政府工作报告中关于今年M2增速为12%的预期目标。央行并表示7月份货币信贷增速的跳升与当时支持资本市场平稳发展所采取的临时性措施有关。

对此马骏称，在资本项目已经有一定开放度的经济体，如果出现流动性过度的情况，一般会导致短期利率下降，而利率下降又会在短期内产生对汇率的下行压力，“我认为，我们通过最近强化汇率市场化定价机制的改革，已经释放这种短期压力。未来一段时间，随着上述一次性因素的逐步消失，货币信贷增速和货币条件应该回归合理，这将成为支持人民币汇率稳定的因素之一。”

而针对一些评论认为人民币贬值导致了全球大宗商品价格的下跌，各国汇率的竞相贬值等，他表示，不少评论夸大了人民币汇率变动的溢出效应。中国没有意图和需要来参与“汇率战”，中国未来经济复苏的主要动力来自于内需。另外，即使考虑到人民币上周的贬值，过去几年之内人民币实际有效汇率的累计变化仍然是较大幅度的升值。

中国人民币兑美元即期汇率CNY=CFXS周五随中间价收升终结三连跌，本周重挫2.8%创最大单周跌幅。交易员认为，人民币连三日大跌后基本达到央行预期价位，短期市场处于均衡。央行积极管理预期同时6.40元附近继续维稳，尾市观望的美元多头平仓，推动人民币由跌转升。

(发稿 曾祥进; 审校 张喜良)

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