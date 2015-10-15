分析：流动性充裕中国央行小幅净回笼 经济欠佳宽松基调难改

作者 侯向明

路透北京10月15日 - 上周国庆节后资金短暂波动但很快重归充裕格局，中国央行公开市场周四逆回购规模大幅缩量，本周则转为净回笼700亿元人民币；分析人士认为，央行操作规模只是恢复日常节奏，净回笼仅是顺势微调，宽松基调并未改变。

他们并称，小幅净回笼不会影响市场，预计下一步央行仍将以维稳为主，基本面改善前宽松姿态仍将延续；人民币在岸汇率趋于稳定且成交较8月汇改之后大幅下降，或暗示最新外汇占款降幅有望缩窄，央行流动性对冲压力料随之减小，故缩量操作亦在情理之中。

“单从一周的情况来看，不能说明政策有什么转向，可能最近资金成本一直比较低，债市收益率也下了不少，尤其是长端，估计各行报上去的（逆回购）需求减少了。”民生银行金融市场部首席分析师李志强说。

中国央行公开市场今日进行500亿元人民币七天期逆回购操作，周二则为400亿元，利率均持稳在2.35%。据此计算，本周公开市场转为净回笼资金700亿元，上周为净投放400亿元。据路透统计，公开市场本周共有1,600亿元逆回购到期。

华东一银行交易员说，“（央行净回笼）对市场没什么影响，这几天市场都很宽松，可能报的人也少吧，本身机构需求也少。”

她并称，上周四即节后首日央行为应付资金集中到期而加大操作规模，从而导致今日到期规模偏多，所以本周净回笼也没有必要解读为央行态度的转换。

上周四为中国国庆节后首个交易日，资金面略紧，央行公开市场逆回购规模随之增至1,200亿元人民币，当周净投放400亿元，反映央行平稳资金面的信号。

另据统计局昨日公布的数据表明国内基本面依然未有见改善迹象，货币宽松余地犹在。数据显示，中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。

人民币兑美元即期周四早盘随中间价反弹。交易员称，美联储加息预期降温，国际美元下探至七周低点，小幅提振人民币人气，半日成交较昨日明显放大，但疲软的中国经济基本面亦难以支持汇价明显反弹，人民币料延续震荡走势。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/qeg85w

**单周净回笼无碍整体宽松基调**

最新经济数据显示经济基本面依然低迷，制造业疲弱且需求不振。路透最新调查亦显示三季度国内生产总值(GDP)增速或将跌“破7”，经济前景的悲观预期为当前央行维持宽松基调留有空间，目前流动性宽松局面短期内将得以延续。

“最近资金面不会有什么问题，央行对保持这种偏宽松的态势应该也是比较满意的，它肯定不希望资金面收紧的。”前述银行交易员并称。

兴业经济研究咨询公司固收分析师郭草敏亦解释称，公开市场操作的切换相对频繁，很多时候都是微调，这个时候看不出什么政策或态度的变化。

“CPI说到底也还是受到猪肉价格的影响，其它的该涨的还是在涨，该跌的还是在跌。”他补充称，那么如果都是结构性的因素的话，政策的反应可能就不会那么强烈，目前总体宽松的基调不会改变。

数据显示，环比来看，9月CPI中的食品价格下降0.1%；猪肉价格虽连续第5个月环比上涨，但涨幅回落至0.4%，比上月回落7.3个百分点。此前受猪肉等食品价格大幅上涨推动，中国8月CPI同比创出一年最大涨幅2.0%。

中国将于下周一（19日）发布三季度GDP等宏观数据。路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前八个月分别提供PSL资金3,831亿元和5,237亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 400

（周四） 500

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 400

（周四）1,200

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净回笼 700 (完)