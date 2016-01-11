中国央行将维持人民币兑一篮子货币基本稳定--首席经济学家

路透北京1月11日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏周一表示，加大参考一篮子货币的力度，保持一篮子汇率的基本稳定，是在可预见的未来人民币汇率形成机制的主基调。而人民币兑美元的双向波动将会加大。

马骏在人行网站发布的声明中指出，“在汇率形成机制的改革中，会明显强化一篮子货币的参考作用，但不会严格盯住一篮子。未来，对一篮子机制的设计也可包括一个根据宏观经济走势对一篮子逐步爬行的机制。”

马骏表示，“更加成型的对一篮子货币的参考机制，将涉及一系列安排，包括引导市场测算保持一篮子汇率稳定所要求的人民币对美元汇率水平，要求做市商在提供中间价报价时考虑稳定篮子的需要，和央行在进行汇率调节时维护篮子稳定的策略。实施这种形成机制的结果，就是人民币对一篮子货币的汇率的稳定性将增强，而人民币对美元的双向波动将会加大。”

马骏强调，“在参考一篮子的汇率体制下，人民币对美元汇率的变化不会是单方向的。”

他指出，“最近有些市场人士通过观察两日中间价的变化来判断央行的意图，这是一种误解。中间价是做市商在前一日收盘价基础上参考一篮子汇率变化等因素报价形成，因此市场人士应当主要看中间价与收盘价的价差和篮子汇率变化的关系。”

马骏认为，当市场充分理解了参考一篮子的汇率形成机制之后，预期就会趋于稳定，做空人民币的压力也会下降。市场预期趋稳之后，包括经常项目顺差和人民币利率高于外币利率等积极的基本面因素就会在人民币汇率形成过程中发挥更大的作用。(完)