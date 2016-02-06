中国央行报告：人民币加入SDR是双赢的结果 有利于中国和全球经济

路透上海2月6日 - 中国央行周六发布了2015年第四季度货币政策执行报告，并以专栏形式介绍了中国人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）的积极意义。

央行称，人民币加入SDR有助于增强SDR的代表性和吸引力，完善现行国际货币体系，对中国和世界是双赢的结果。

以下是该专栏《人民币加入SDR》的全部内容：

2015年11月30日，国际货币基金组织（IMF）执董会决定将人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子，SDR货币篮子相应扩大至美元、欧元、人民币、日元、英镑5种货币，人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%，美元、欧元、日元和英镑的权重分别为41.73%、30.93%、8.33%和8.09%，新的SDR篮子将于2016年10月1日生效。

SDR是IMF于1969年创设的一种补充性储备资产，其含义是兑换“可自由使用”货币的权利，与黄金、外汇等其他储备资产一起构成国际储备。SDR也被IMF和一些国际机构作为记账单位。SDR最初与美元等价，1974年起由货币篮子确定，包括货物与服务出口在全球占比超过1%的16种货币，具体为美元、德国马克、日元、英镑、法国法郎、加拿大元、意大利里拉、荷兰盾、比利时法郎、瑞典克朗、澳大利亚元、挪威克朗、丹麦克朗、西班牙比塞塔、南非兰特、奥地利先令。1980年，SDR货币篮子改为货物和劳务出口居世界前五位的货币，分别为美元、德国马克、英镑、日元、法国法郎。2000年，引入“可自由使用”标准，同时SDR篮子货币变为美元、欧元、英镑和日元四种货币。2010年SDR例行审查时，人民币已经满足了出口标准，但因“可自由使用”程度不够而未能进入SDR。

IMF通常每5年对SDR进行一次例行审查，主要内容是SDR货币篮子的货币构成及权重。当前SDR审查包括两个标准：一是出口规模，即该国家或地区在考察期前5年中的货物和服务出口量居世界前列；二是该货币“可自由使用”，即在国际交易支付中被广泛使用和在主要外汇市场上被广泛交易，主要通过货币在全球外汇储备、国际银行业负债、国际债务证券、跨境支付、贸易融资中的比重及在主要外汇市场交易量等指标来衡量。IMF按成员国份额向成员国分配SDR。IMF曾于1970-1972年、1978-1981年进行过两次SDR普通分配。2007年全球金融危机爆发后，为更好应对危机，IMF于2009年分配了1826亿SDR。截至目前，IMF对SDR累计分配额约为2041亿SDR（约合2801亿美元）。中国SDR累计分配额为69.897亿SDR。

2015年年初以来，在前期工作基础上，人民银行、外汇局会同相关部门与IMF开展了深入交流，顺利解决了SDR审查涉及的数据和操作等问题。2015年11月30日，IMF执董会讨论并通过了《SDR定值方法审查报告》，决定将人民币纳入SDR。

《报告》指出：首先，衡量人民币可自由使用指标表明人民币满足可自由使用标准。具体指标方面，2014年38个国家和地区持有人民币资产，占全球总外汇资产的1.1%，排名第七位；截至2015年第二季度，人民币国际银行业负债约占全球的1.8%，排名第五位；截至2015年第二季度，人民币国际债务证券存量约占全球的0.4%，排名第九位；2015年1-6月，人民币新发债券约占全球的1%，排名第六位；2014年第三季度至2015年第二季度，人民币跨境支付占全球的1.1%，排名第八位，同期人民币贸易融资占全球的3.4%，排名第三位；根据国际清算银行（BIS）数据，2013年人民币在外汇市场的日均交易规模占全球的1.1%，排名第九位。针对伦敦、香港等六个全球及地区外汇交易中心的最新数据表明，人民币外汇交易规模排名估计升至了第八位。

其次，人民币加入SDR的操作层面问题已解决。具体包括，2015年7月对官方储备管理机构及其代理机构开放固定收益市场，取消额度限制、允许进行衍生品交易、可选择商业银行作为代理，同时简化了账户、托管、交易和结算的流程。9月底向上述机构开放了外汇市场，允许其直接与商业机构开展外汇即期和衍生品交易、取消衍生品交易的实需要求。

此外，继续推进利率市场化，人民银行于10月取消了存款利率浮动上限；财政部于10月初开始每周滚动发行3个月期限国债，为计算SDR篮子利率提供了人民币代表性利率。再次，中国在数据透明度方面取得显着进展。这包括2015年10月正式采纳IMF的数据公布特殊标准（SDDS）、2015年9月首次按一定比例参加官方外汇储备币种构成（COFER）调查、2015年12月参加国际清算银行（BIS）的国际银行业统计和IMF的协调证券投资调查等。此外，考虑到金融交易量不断上升，《报告》建议调整现有权重计算公式，提高金融变量的权重并增加新的金融变量。

IMF执董会作出将人民币纳入SDR的决定后，总裁拉加德表示，这是中国经济融入全球金融体系的一个重要里程碑，是对中国当局过去多年来在改革其货币和金融体系方面取得成就的认可，中国在这一领域的持续推进和深化将推动建立一个更加充满活力的国际货币和金融体系，这又会支持中国和全球经济的发展和稳定。

总的来看，人民币加入SDR有助于增强SDR的代表性和吸引力，完善现行国际货币体系，对中国和世界是双赢的结果。人民币加入SDR也意味着国际社会对中国在国际经济金融舞台上发挥积极作用有更多期许，中国将继续坚定不移地推进全面深化改革的战略部署，加快推动金融改革和对外开放，为促进全球经济增长、维护全球金融稳定和完善全球经济治理做出积极贡献。（完）