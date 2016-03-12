中国央行：人民币汇率继续回归基本面 不会倚重汇率贬值来刺激出口

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月12日 - 中国人民银行行长周小川周六称，人民币汇率预计会延续近期回归基本面的趋势；中国不会过度地依靠出口来实现经济增长，也不会倚重汇率贬值等货币政策来调整中国的竞争力。
周小川在全国人大和政协两会期间的记者会上表示，未来中国经济能保持6.5-7%的增长，中国金融市场出现过一些风波，经过改革整顿已经走上正轨，资本流动也会很快趋于平静正常的水平。
“净出口在GDP增长中的贡献率也不再像以前那么大，在这种情况下，有些货币政策，包括用汇率政策来刺激出口，对中国GDP的增长和实现未来的目标所能起到的作用并不大，所以我们不会倚重这个。”周小川说道。
针对离岸市场点心债发行速度放缓，央行副行长易纲表示，前期市场对人民币汇率预期的波动致使离岸人民币资金池规模下降，点心债发行速度因而放缓。但随着近期市场对人民币预期回归平稳，离岸市场的资金池会恢复正常。
“人民币国际化的政策、支持香港的政策没有变，离岸人民币会继续向前发展。”易纲称。
周小川也表示，熊猫债和点心债具备价格敏感性特点，虽然汇率波动会导致在岸和离岸价格的变动使得过去的优势不再，但中期来看，二者都有不错的发展空间。（完）
(发稿 李贺/孙琦子; 撰写 马蓉; 审校 黄凯)
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