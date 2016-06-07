中国央行流动性管理将继续高度关注人民币汇率稳定--专家

路透北京6月7日 - 中国央行郑州培训学院教授王勇称，下一阶段，央行的流动性管理会一如既往地高度关注稳定人民币汇率，对境外人民币的管理也将更具针对性。央行货币政策需统筹协调各个方面，不能只盯着单一指标。

王勇周二在上海证券报撰文指出，央行要继续灵活运用包括短期流动性操作（SLO）、常备借贷便利（SLF）、中期借贷便利（MLF）以及抵押补充贷款（PSL）、存款准备金率、利率等各种调控工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。但央行维稳流动性，还要做到既要保持银行体系流动性的合理充裕，又要关注到流动性过宽松会对人民币汇率造成比较大的压力，形成负面冲击。

此外，尽管当前形势下对于资本账户开放的各种担忧有所增强，但以互联互通、区域试点的方式实现资本市场风险可控的开放仍将是主要趋势，“深港通”及“沪伦通”将逐步开通。还有，促进离岸人民币区域中心发展逐步成型。

随着在各大洲清算协议的签订，越来越多的中资境外银行启动清算服务，全球离岸人民币中心将改变过去单一依赖香港地区的局面，逐步形成区域规模效应，伦敦、卢森堡等更多离岸人民币区域中心将逐步发展成型，人民币债券、基金产品将更趋丰富。

文章并指出，中国今年以来已形成参考“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币汇率中间价形成机制，即人民币汇率政策或已进入“双锚”制，根据美元在全球市场的走势变化，采用不同的锚，形成更动态的灵活和透明管理机制。

此外，央行日前决定，自7月15日起，人民币存款准备金考核基数由考核期末一般存款时点数调整为考核期内一般存款日终余额的算术平均值。同时，按季交纳存款准备金的境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款，其交存基数也调整为上季境外参加行人民币存放日终余额的算术平均值。此举有助于维持资金面平稳，也有利于平滑货币市场波动。而且，这对境外人民币的管理更具针对性，将有助于防范跨境资金频繁波动，确保金融市场及人民币汇率预期稳定。（完）