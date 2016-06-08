中国央行专家称人民币兑一篮子货币中期趋势可升可贬--一财网

路透上海6月8日 - 第一财经网站周三引述中国央行研究局首席经济学家马骏的话称，人民币汇率形成机制的透明度明显提高，人民币汇率参考一篮子货币与对篮子升值贬值并不矛盾，人民币对一篮子货币的中期趋势可升可贬，或会出现升贬交替的轨迹。

他表示，人民币对一篮子货币的中期趋势，可能会根据国内外经济金融情况的变化，呈现升值和贬值交替的轨迹。他认为，人民币不宜严格盯住一种货币或某一个篮子，因为在资本项目已有一定开放程度的情况下，严格盯住可能弱化货币政策的独立性。

至于对篮子逐步升值或贬值，马骏表示将考量宏观经济的情况、市场供求与预期的变化和各国相对物价指数在内的多种因素。他列举，最近比较受关注的因素包括“中国企业外债去杠杆的步伐、中国企业走出去意愿、市场对美联储加息的预期、中国国内经济指标对预期的影响、其他新兴市场汇率资本流动的情况等。

他指出，在人民币中间价引入了以稳定篮子汇率为目标的公式后，包括主要银行的交易员和分析员在内的市场参与者对人民币汇率形成机制的理解更加清晰，在稳定市场预期等方面发挥了积极的作用。

“我们的做法是，以中间价定价机制为主线，降低对人民币汇率对篮子的短期波动幅度，但允许在一个稍长的时间段内对篮子呈现一定程度的升值或贬值。”马骏说。

他强调，参考一篮子并不意味着严格盯住一篮子，参考一篮子和对一篮子升贬并不矛盾。中国外汇交易中心(CFETS)按周公布的数据显示，2月19日至6月3日，反映一篮子汇率的CFETS人民币指数贬值约2.45%，同期人民币对美元即期汇率贬值约0.47%。

马骏还表示，在可预见的未来，中国银行间债券市场对境外机构投资者的全面开放和操作细则的落地，将有助于增加资本项目下的资金流入，对冲人民币汇率面临的部分下行压力。（完）