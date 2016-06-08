中国央行专家称人民币兑一篮子货币中期趋势可升可贬--一财网

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月8日 - 第一财经网站周三引述中国央行研究局首席经济学家马骏的话称，人民币汇率形成机制的透明度明显提高，人民币汇率参考一篮子货币与对篮子升值贬值并不矛盾，人民币对一篮子货币的中期趋势可升可贬，或会出现升贬交替的轨迹。
他表示，人民币对一篮子货币的中期趋势，可能会根据国内外经济金融情况的变化，呈现升值和贬值交替的轨迹。他认为，人民币不宜严格盯住一种货币或某一个篮子，因为在资本项目已有一定开放程度的情况下，严格盯住可能弱化货币政策的独立性。
至于对篮子逐步升值或贬值，马骏表示将考量宏观经济的情况、市场供求与预期的变化和各国相对物价指数在内的多种因素。他列举，最近比较受关注的因素包括“中国企业外债去杠杆的步伐、中国企业走出去意愿、市场对美联储加息的预期、中国国内经济指标对预期的影响、其他新兴市场汇率资本流动的情况等。
他指出，在人民币中间价引入了以稳定篮子汇率为目标的公式后，包括主要银行的交易员和分析员在内的市场参与者对人民币汇率形成机制的理解更加清晰，在稳定市场预期等方面发挥了积极的作用。
“我们的做法是，以中间价定价机制为主线，降低对人民币汇率对篮子的短期波动幅度，但允许在一个稍长的时间段内对篮子呈现一定程度的升值或贬值。”马骏说。
他强调，参考一篮子并不意味着严格盯住一篮子，参考一篮子和对一篮子升贬并不矛盾。中国外汇交易中心(CFETS)按周公布的数据显示，2月19日至6月3日，反映一篮子汇率的CFETS人民币指数贬值约2.45%，同期人民币对美元即期汇率贬值约0.47%。
马骏还表示，在可预见的未来，中国银行间债券市场对境外机构投资者的全面开放和操作细则的落地，将有助于增加资本项目下的资金流入，对冲人民币汇率面临的部分下行压力。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。