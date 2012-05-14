人行将继推动人民币“走出去”

中国上周银行理财产品环比减673款 封闭式预期收益产品收益率续降
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京5月14日电---中国人民银行货币政策委员会秘书长邢毓静近日称,央行将积极稳妥推动人民币"走出去",包括设立专营海外贷款和投资的基金,推动人民币海外贷款和投资.
中国金融时报周一援引邢毓静并称,在进一步推动人民币"走出去"方面,中国央行还将适时进一步放宽个人人民币业务的相关政策,个人人民币的跨境流动将更加便利.
此外,中国央行将有序发挥人民币作为国际储备资产的职能,下一步会继续积极回应与更多国家建立本币互换安排的要求.
"从我国目前的开放程度来看,实体经济的开放程度和我国经济大国的地位基本相称,但货币、金融方面的开放度和影响力则与实体经济开放度不相匹配,"邢毓静表示.
为助力央企"走出去"及实现外储投资的多元化,四位知情人士此前对路透表示,中国人民银行目前正与国务院国资委旗下的国新控股有限责任公司商议,央行将动用100亿美元外储支持央企海外投资发展.
中国於2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点,2011年末跨境贸易人民币结算试点已扩展到全国,境外参与国家和地区已发展到190个,贸易结算额占当年进出口总额的6.6%左右.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。
路透香港2月20日 - 环球互惠基金公司领航集团的亚洲分支周一发表调查结果显示，香港四分之三的财务顾问认为行业正趋向于费用制的收费模式，然他们为了推动收入增长仍然倾向采取佣金制。