版本:
中国
中国财经 | 2016年 3月 1日 星期二 09:12 BJT

人民币汇率对一篮子货币保持稳定 不存在持续贬值基础--中国央行副行长

路透杭州3月1日 - 中国人民银行副行长陈雨露周二表示，人民币汇率对一篮子货币保持稳定,不存在持续贬值基础。人民币贬值刺激出口作用有限。

他在杭州的一个论坛上并指出，全球货币政策分化造成的溢出效应日益突出，以经济政策协调为中心的全球合作有逐步弱化的可能。由于缺乏深入的研究探讨的政策协调，政策分化效应给全球经济复苏带来多种挑战。

“人民币贬值的政策难有效果。全球60%的贸易属于中间品贸易，中国的中间品占全球30%。人民币贬值会提高中间品的价格，中间商的利润并没有增加。”陈雨露称。

他表示，国际清算银行(BIS)测算人民币实际有效汇率高估10%左右。人民币贬值刺激出口作用有限，没有太大贬值空间。中国通货膨胀率处于较低水平,有利于保持人民币币值稳定。此外中国就业市场整体稳定。（完）

（发稿：李铮/孙琦子；撰写：沈燕; 审校 林高丽）

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐