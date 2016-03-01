人民币汇率对一篮子货币保持稳定 不存在持续贬值基础--中国央行副行长

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透杭州3月1日 - 中国人民银行副行长陈雨露周二表示，人民币汇率对一篮子货币保持稳定,不存在持续贬值基础。人民币贬值刺激出口作用有限。
他在杭州的一个论坛上并指出，全球货币政策分化造成的溢出效应日益突出，以经济政策协调为中心的全球合作有逐步弱化的可能。由于缺乏深入的研究探讨的政策协调，政策分化效应给全球经济复苏带来多种挑战。
“人民币贬值的政策难有效果。全球60%的贸易属于中间品贸易，中国的中间品占全球30%。人民币贬值会提高中间品的价格，中间商的利润并没有增加。”陈雨露称。
他表示，国际清算银行(BIS)测算人民币实际有效汇率高估10%左右。人民币贬值刺激出口作用有限，没有太大贬值空间。中国通货膨胀率处于较低水平,有利于保持人民币币值稳定。此外中国就业市场整体稳定。（完）
（发稿：李铮/孙琦子；撰写：沈燕; 审校 林高丽）
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)