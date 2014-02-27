人行干预导致人民币汇率下跌的说法“站不住脚”--人民日报

路透北京2月27日 -中国官方媒体人民日报周四报导称，不能将人民币兑美元汇率本轮下跌，理解为政策存在促使人民币趋势性贬值的导向。

报导称，市场上有一种观点认为，人民币汇率本轮下跌是央行干预的结果，意在打破单边升值预期，打击跨境套利的“热钱”。

“这样的观点是站不住脚的。”报导引述交通银行首席经济学家连平的分析称，这种做法对于央行而言成本过高。

他认为，如果将具有升值压力的人民币汇率硬“做”成贬值，央行就需要大量买进美元，抛出人民币，然后为防止流动性过多，还得再回笼人民币，这将付出极为高昂的成本。

此外，如果央行操纵汇率就会授人以柄，引起美国等国家的指责；干预汇率也不符合央行一贯的态度。央行2月初在报告中称，要“进一步完善人民币汇率形成机制，加大市场供求决定汇率的力度。”

而对于此轮贬值的肇因，报导认为，从国内层面对中国经济担忧情绪有所上升，市场层面部分市场机构判断汇率不会持续升值，调控层面境内流动性充裕、央行面临较大流动性管理压力，都促成汇率下调。

2月18日至26日，人民币汇率持续走跌，短短7个交易日，人民币对美元汇率中间价贬值0.23%。人民币兑美元即期周三则微幅收涨，结束此前连续六日贬值走势，人民币汇率企稳迹象显现。

中国外管局周三亦首次对近期人民币大幅贬值提出说法，认为近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，而这次汇率波动幅度与发达和新兴市场货币的波动相比属于正常波动，不必过分解读。 (完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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