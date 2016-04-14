中国央行副行长易纲称不希望人民币汇率被严重高估

路透华盛顿4月14日 - 中国人民银行副行长易纲周四表示，该央行不会欢迎人民币汇率“严重”高估，并表示对中国经济今年增长6.5-7.0%有信心。

但易纲指出，中国经济前景也面临着挑战，而其中的重要风险就是有可能无法成功实施结构性改革。这些改革旨在解决就业市场僵化和产权太弱等根深蒂固的问题。

虽说是这样，易纲认为根据包括用电量在内的一季度经济数据来看，中国经济仍相当强劲。

中国定于4月15日公布第一季国内生产总值(GDP)报告，分析师预估该季经济增长年率为6.7%，略低于前季的增长6.8%。

易纲周四在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)春季会议的间隙表示，他对今年中国经济增长6.5-7%很有信心。

有关中国经济减速程度超出预期将拖累全球经济增长的担忧，在过去一年中一直在全球金融市场发酵。

IMF先前估计，中国GDP增长率每因为国内投资放慢而下降1个百分点，就会导致20国集团(G20)总体增长率减少0.25个百分点。

**人民币汇率**

易纲作了将近一小时的发言，期间多次有观众要求他阐明中国的汇率政策。但易纲强调称，市场是汇率的首要决定因素。

然而他同时表示，央行希望看到稳定的人民币汇率，当局将在推行政策和允许市场决定汇率之间取得平衡。

“我们不希望看到严重的(人民币汇率)高估，”易纲说。

IMF第一副总裁利普顿周四承认市场对中国政策方向感到有些沮丧，表示“中国理解其在沟通方面遇到的挑战”。

尽管近年来已采取多项措施放松对人民币汇率的控制，但中国仍将人民币汇率维持在窄幅区间。中国每日设定官方人民币汇率中间价，汇率可上下浮动2%。

为了减少投资者对人民币兑美元汇率的关注，中国在去年12月开始公布新的人民币兑一篮子货币汇率。

易纲表示，美元在货币篮子中仍占据“非常大的权重”，但也强调指出，人民币汇率是“参考”一篮子货币，而非钉住它。因此不应指望人民币汇率将跟随该指数而动。(完)