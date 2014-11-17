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中国财经 | 2014年 11月 17日 星期一 15:19 BJT

人行将RQFII试点扩大到澳洲 初期投资额500亿元人民币

路透北京11月17日 - 中国央行周一称，同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币。

刊登在中国央行网站的新闻稿表示，中国人民银行与澳大利亚储备银行签署了在澳大利亚建立人民币清算安排的合作备忘录，将确定悉尼人民币业务清算行。

“上述安排标志着中澳两国金融合作迈出新步伐，有利于中澳两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化。”中国央行称。

三位消息人士此前对路透表示，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行(3988.HK)(601988.SS)悉尼分行，预计近期将宣布。

中国是澳洲最大的出口市场，2013年双边贸易额为1,500亿澳元左右(1,310亿美元)，但其中只有大约1%以人民币结算。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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