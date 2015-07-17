中国央行：RQFII试点已扩至13个国家和地区 总额度达9,700亿元

路透上海7月17日 - 中国央行数据显示，作为人民币国际化战略的重要组成部分，人民币合格境外机构投资者（RQFII）的试点已由香港扩展至13个国家和地区，总批准额度达9,700亿元人民币。

6月末，中国人民银行授予匈牙利500亿元RQFII额度，而此前的4月和5月，央行给予卢森堡和智利各500亿元RQFII额度。

截止6月底，中国国家外汇管理局已向132家海外机构授出RQFII额度共计3,909亿元，涉及国家和地区包括香港、英国、新加坡、法国、韩国、德国、澳大利亚等七个国家和地区。

以下是中国央行授予各国家和地区的RQFII额度情况：

序号 宣布时间 国别或地区 总额度

1 8/1/2011 香港 2,700亿元

2 10/15/2013 英国 800亿元

3 10/22/2013 新加坡 500亿元

4 3/26/2014 法国 800亿元

5 7/3/2014 韩国 800亿元

6 7/7/2014 德国 800亿元

7 11/3/2014 卡塔尔 300亿元

8 11/10/2014 加拿大 500亿元

9 11/17/2014 澳大利亚 500亿元

10 1/21/2015 瑞士 500亿元

11 4/3/2015 卢森堡 500亿元

12 5/25/2015 智利 500亿元

13 6/28/2015 匈牙利 500亿元

总计 9,700亿元（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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