中国央行：RQFII试点已扩至13个国家和地区 总额度达9,700亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月17日 - 中国央行数据显示，作为人民币国际化战略的重要组成部分，人民币合格境外机构投资者（RQFII）的试点已由香港扩展至13个国家和地区，总批准额度达9,700亿元人民币。
6月末，中国人民银行授予匈牙利500亿元RQFII额度，而此前的4月和5月，央行给予卢森堡和智利各500亿元RQFII额度。
截止6月底，中国国家外汇管理局已向132家海外机构授出RQFII额度共计3,909亿元，涉及国家和地区包括香港、英国、新加坡、法国、韩国、德国、澳大利亚等七个国家和地区。
以下是中国央行授予各国家和地区的RQFII额度情况：
序号 宣布时间 国别或地区 总额度
1 8/1/2011 香港 2,700亿元
2 10/15/2013 英国 800亿元
3 10/22/2013 新加坡 500亿元
4 3/26/2014 法国 800亿元
5 7/3/2014 韩国 800亿元
6 7/7/2014 德国 800亿元
7 11/3/2014 卡塔尔 300亿元
8 11/10/2014 加拿大 500亿元
9 11/17/2014 澳大利亚 500亿元
10 1/21/2015 瑞士 500亿元
11 4/3/2015 卢森堡 500亿元
12 5/25/2015 智利 500亿元
13 6/28/2015 匈牙利 500亿元
总计 9,700亿元（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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