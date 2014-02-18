任志刚建议人行逐步废除存准

香港多份报章周二报导，金融管理局前总裁任志刚建议中国人民银行应改变货币政策手段，逐步废除存款准备金制度，并仿效美联储订定联邦基金利率，由央行建立短期政策目标利率，令市场利率更稳定及市场化，促进银行贷存息差收窄。目前人行所进行的调高或调低基准利率，只是调整存贷基准利率，仍未如主流外国央行般，定出划一的基准利率。图为人行。路透