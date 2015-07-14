中国央行：供需双升助推M2增速企稳 未来更注重预调微调（更新版）

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路透北京7月14日 - 中国央行调查统计司司长盛松成周二表示，降息配合降准既能增加实体经济融资需求，又能增加货币供给，M2增速从4月份的历史低点10.1%逐月回升，和连续降准、降息有较大关系。

盛松成指出，下阶段，人民银行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调，为经济平稳增长与结构调整提供充足和适度的流动性。

他表示，降准增加了银行体系资金供给，银行放贷意愿上升，超额储备率下降。超额储备率由4月的3.27%下降到6月的2.51%，下降了0.76个百分点。

“人民银行最近几次降准提高了货币乘数，增强了货币派生能力，货币供给相应增加；今年2-6月，M2货币乘数连续四个月上升，由2月的4.21上升到6月的4.62，上升了0.41。”他表示。

中国人民银行周二公布数据显示，6月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，高于路透调查中值11.0%；路透根据央行此前数据计算，6月新增人民币贷款约为1.27万亿元人民币，明显高于路透10,500亿元的调查中值。

在需求端，融资成本引导下行刺激贷款需求也助推了M2增速的回升。盛松成指出，降息引导市场利率下行，刺激了贷款需求；今年以来，人民银行三次降息引导市场利率逐渐下行，实体经济融资成本降低，贷款需求上升；同时，市场利率也稳中有降。

“银行间市场流动性保持充裕，利率水平总体呈回落态势，有利于实体经济降低融资成本。”他称。

他介绍，新发放贷款加权平均利率呈下降趋势，截至6月末为5.97%；截至6月末，企业整体融资成本为6.32%，比上年末下降68个基点，比上年同期下降85个基点。

从去年11月到今年6月，人民银行降息四次，累计下调金融机构一年期贷款基准利率1.15个百分点，一年期存款基准利率1个百分点。

中国国务院总理李克强近日指出，随着国家政策效应显现，中国经济出现回稳势头；将坚持宏观调控正确取向，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加精准有效地实施定向调控和相机调控，防范和化解风险，确保经济运行在合理区间。

**信贷结构改善**

盛松成表示，2015年来不同规模企业的融资成本都出现了不同程度的下降，小微企业降幅要高于大、中型企业。

融资成本下降带来信贷需求回升和结构改善。他指出，上半年信贷结构继续改善，企业中长期贷款较快增长。

“6月末，企业和其他部门中长期贷款余额同比增长13.4%，增速比去年同期高1.8个百分点；上半年增加2.31万亿元，同比多增1,671亿元，支持了固定资产投资和基础设施建设。”盛松成称。

同时，他指出，房地产贷款快速增长，6月末，房地产贷款余额19.3万亿元，同比增长19.4%，增速比上年末高0.5个百分点；其中，个人购房贷款同比增长17.8%，增速比上年末高0.3个百分点。

中国央行周二公布金融统计数据显示，分部门看，住户部门贷款增加1.95万亿元，同比多增751亿元，其中，短期贷款增加6,171亿元，中长期贷款增加1.34万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加4.62万亿元，同比多增7,668亿元，其中，短期贷款增加1.24万亿元，中长期贷款增加2.33万亿元。

但盛松成指出，制造业中长期贷款余额同比增长6.4%，增速比去年同期低1.6个百分点； 而产能过剩行业中长期贷款增速回落，其中的钢铁业和建材业负增长。

谈及社会融资规模存量指标，盛松成介绍，5月末社会融资规模存量为129.79万亿元，与同期M2基本一致。（完）

(发稿 李贺；审校 杨淑祯)

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