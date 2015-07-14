中国央行：供需双升助推M2增速企稳 未来更注重预调微调（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京7月14日 - 中国央行调查统计司司长盛松成周二表示，降息配合降准既能增加实体经济融资需求，又能增加货币供给，M2增速从4月份的历史低点10.1%逐月回升，和连续降准、降息有较大关系。
盛松成指出，下阶段，人民银行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调，为经济平稳增长与结构调整提供充足和适度的流动性。
他表示，降准增加了银行体系资金供给，银行放贷意愿上升，超额储备率下降。超额储备率由4月的3.27%下降到6月的2.51%，下降了0.76个百分点。
“人民银行最近几次降准提高了货币乘数，增强了货币派生能力，货币供给相应增加；今年2-6月，M2货币乘数连续四个月上升，由2月的4.21上升到6月的4.62，上升了0.41。”他表示。
中国人民银行周二公布数据显示，6月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，高于路透调查中值11.0%；路透根据央行此前数据计算，6月新增人民币贷款约为1.27万亿元人民币，明显高于路透10,500亿元的调查中值。
在需求端，融资成本引导下行刺激贷款需求也助推了M2增速的回升。盛松成指出，降息引导市场利率下行，刺激了贷款需求；今年以来，人民银行三次降息引导市场利率逐渐下行，实体经济融资成本降低，贷款需求上升；同时，市场利率也稳中有降。
“银行间市场流动性保持充裕，利率水平总体呈回落态势，有利于实体经济降低融资成本。”他称。
他介绍，新发放贷款加权平均利率呈下降趋势，截至6月末为5.97%；截至6月末，企业整体融资成本为6.32%，比上年末下降68个基点，比上年同期下降85个基点。
从去年11月到今年6月，人民银行降息四次，累计下调金融机构一年期贷款基准利率1.15个百分点，一年期存款基准利率1个百分点。
中国国务院总理李克强近日指出，随着国家政策效应显现，中国经济出现回稳势头；将坚持宏观调控正确取向，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加精准有效地实施定向调控和相机调控，防范和化解风险，确保经济运行在合理区间。
**信贷结构改善**
盛松成表示，2015年来不同规模企业的融资成本都出现了不同程度的下降，小微企业降幅要高于大、中型企业。
融资成本下降带来信贷需求回升和结构改善。他指出，上半年信贷结构继续改善，企业中长期贷款较快增长。
“6月末，企业和其他部门中长期贷款余额同比增长13.4%，增速比去年同期高1.8个百分点；上半年增加2.31万亿元，同比多增1,671亿元，支持了固定资产投资和基础设施建设。”盛松成称。
同时，他指出，房地产贷款快速增长，6月末，房地产贷款余额19.3万亿元，同比增长19.4%，增速比上年末高0.5个百分点；其中，个人购房贷款同比增长17.8%，增速比上年末高0.3个百分点。
中国央行周二公布金融统计数据显示，分部门看，住户部门贷款增加1.95万亿元，同比多增751亿元，其中，短期贷款增加6,171亿元，中长期贷款增加1.34万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加4.62万亿元，同比多增7,668亿元，其中，短期贷款增加1.24万亿元，中长期贷款增加2.33万亿元。
但盛松成指出，制造业中长期贷款余额同比增长6.4%，增速比去年同期低1.6个百分点； 而产能过剩行业中长期贷款增速回落，其中的钢铁业和建材业负增长。
谈及社会融资规模存量指标，盛松成介绍，5月末社会融资规模存量为129.79万亿元，与同期M2基本一致。（完）
(发稿 李贺；审校 杨淑祯)
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