中国央行报告：存款准备金平均法考核为金融机构提供了重要的缓冲机制

路透北京11月6日 - 中国央行周五发布了2015年第三季度货币政策执行报告，并以专栏的形式介绍了此前推出的存款准备金平均法考核的意义。

央行称，存款准备金考核由时点法改为平均法，可以降低金融机构应对突发性支付的超额准备金需求，实际上为金融机构提供了一种重要的缓冲机制。

以下为该专栏的全部内容：

目前，全球主要经济体央行均采用平均法考核存款准备金。如美联储存款准备金基数计提和考核均采用平均法；欧央行存款准备金基数计提采用月末时点数，考核采用平均法。平均法考核能够给予金融机构流动性管理更多便利，同时也对中央银行流动性管理提出了更高要求。

欧美等发达经济体市场较为成熟，金融机构流动性管理能力较强，相对较早地实施了平均法考核。近年来，随着我国金融改革不断深化、支付结算系统发展和金融机构内部管理水平提高，实施平均法考核存款准备金的条件逐步成熟。

此次改革存款准备金考核制度，采取小步审慎推进的做法，包括两方面内容：

一是当旬第五日至下旬第四日，金融机构按法人存入存款准备金日终余额的算术平均值，与上旬末该金融机构一般存款余额之比，不得低于法定存款准备金率。

二是实施平均法考核初期，存款准备金考核设每日下限，透支幅度应在 1 个百分点（含）以内。实施平均法考核的主要目的是提高金融机构管理流动性的灵活性和便利性，并非增强透支能力。改革后的考核制度将有助于金融机构平衡好资金运用效率和流动性安全的关系，促进其稳健经营。

存款准备金考核由时点法改为平均法，可以降低金融机构应对突发性支付的超额准备金需求，实际上为金融机构提供了一种重要的缓冲机制。在考核期内，金融机构的准备金可以在某些时点上低于法定要求，只要总的平均值达到法定要求即可。这样，金融机构流动性管理的空间就更大，从而有利于平滑货币市场波动，改善货币政策传导机制，有利于为货币政策操作框架转型创造条件。

从实际情况看，实施平均法考核存款准备金后，商业银行备付水平稳中略降，货币市场利率保持稳定。其中，绝大部分商业银行基本维持了稳健的流动性偏好和管理策略，在适度下调超额准备金率的同时，仍以准备金账户不透支为目标，合理预留备付安全边际；同时，也有个别商业银行在支付需求较大的情况下小幅透支账户，有效应对短期波动，从而在宏观层面上促进了市场稳定。

下一步，中央银行将继续按照稳健货币政策的总体要求，稳步推进存款准备金制度改革，并结合流动性状况，进一步提高公开市场操作的灵活性，保持流动性合理充裕，支持金融市场稳定运行，引导货币信贷平稳适度增长。