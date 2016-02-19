中国央行：对去年实施定向降准的考核结果有上有下 与贷款增速无关

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月19日 - 中国央行周五表示，对2015年度金融机构实施定向降准的情况进行了考核，满足定向降准标准银行可以继续享受优惠准备金率，结果有上有下，但与新增贷款增速或宏观审慎评估无关。
中国央行在网站发布声明称，根据考核结果，绝大多数银行信贷支农支小情况良好，满足定向降准标准，也有少数银行不再满足定向降准标准，因而不能继续享受优惠准备金率，考核结果有上有下；与新增贷款增速或宏观审慎评估无关。此次准备金率动态调整将于2016年2月25日实施。
中国央行并表示，宏观审慎评估要看广义信贷，并从资本和杠杆等多维度考察并引导金融机构的行为；宏观审慎评估评估为按季进行，今年第一次评估将在一季度结束后实施，评估不单纯考察某一个月数据，将1-2月份乃至一季度作为一个整体来考察。
央行称，有媒体报导“央行决定对部分银行提高存款准备金率，因其新增贷款发放速度过快”，而“此举是央行由差别准备金动态调整和合意贷款管理机制‘升级’为‘宏观审慎评估体系’后作出的”，而此次央行有关负责人针对此进行说明。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)