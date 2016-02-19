中国央行：对去年实施定向降准的考核结果有上有下 与贷款增速无关

路透北京2月19日 - 中国央行周五表示，对2015年度金融机构实施定向降准的情况进行了考核，满足定向降准标准银行可以继续享受优惠准备金率，结果有上有下，但与新增贷款增速或宏观审慎评估无关。

中国央行在网站发布声明称，根据考核结果，绝大多数银行信贷支农支小情况良好，满足定向降准标准，也有少数银行不再满足定向降准标准，因而不能继续享受优惠准备金率，考核结果有上有下；与新增贷款增速或宏观审慎评估无关。此次准备金率动态调整将于2016年2月25日实施。

中国央行并表示，宏观审慎评估要看广义信贷，并从资本和杠杆等多维度考察并引导金融机构的行为；宏观审慎评估评估为按季进行，今年第一次评估将在一季度结束后实施，评估不单纯考察某一个月数据，将1-2月份乃至一季度作为一个整体来考察。

央行称，有媒体报导“央行决定对部分银行提高存款准备金率，因其新增贷款发放速度过快”，而“此举是央行由差别准备金动态调整和合意贷款管理机制‘升级’为‘宏观审慎评估体系’后作出的”，而此次央行有关负责人针对此进行说明。（完）