中国央行注销畅购公司支付业务许可 将研究备付金集中存管制度

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海1月7日 - 针对第三方支付行业备付金管理乱象，中国央行再度祭出重拳。其周四表示，由于上海畅购企业服务有限公司挪用备付金、伪造报表等违规问题，依法注销该公司《支付业务许可证》，并将公司及相关责任人涉嫌犯罪线索移交司法部门立案侦查，追究刑事责任。
央行表示，从预付卡客户备付金安全核查情况看，行业风险总体可控。下一步，将研究建立非银行支付机构客户备付金集中存管制度，从根本上防范客户备付金挪用风险，防止支付机构变相吸收存款。
去年8月，中国央行曾因备付金挪用问题已注销浙江易士企业管理服务有限公司的支付业务许可证，为国内首例支付业务许可证被注销事件。
畅购公司成立于2006年11月，2011年8月获得《支付业务许可证》，在上海市、江苏省、浙江省（含宁波）、安徽省、山东省开展预付卡发行和受理业务，并准予办理互联网支付业务。
经人民银行执法检查确认，畅购公司存在直接挪用、隐匿资金、虚构后台交易等方式，大量违规挪用客户备付金，伪造财务账册和业务报表，欺骗、隐瞒客户备付金流向，并拒绝、阻碍相关检查、监督等严重违规问题。
央行并表示，涉及非银行支付机构风险处置工作的，依法按照市场化方式进行处置，打破刚性兑付，促进支付行业健康有序发展。此次畅购事件善后方面，将由交银国信资产管理有限公司按照商业化原则收购自然人持卡人债权。
央行强调，非银行支付机构不是存款类机构。消费者购买预付卡或开立支付账户，是在认可支付机构商业信用以及其代为保管资金能力的前提下，向其转移一定的预付价值，“这与银行存款有本质区别，也不受存款保险制度保护”。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。