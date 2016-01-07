中国央行注销畅购公司支付业务许可 将研究备付金集中存管制度

路透上海1月7日 - 针对第三方支付行业备付金管理乱象，中国央行再度祭出重拳。其周四表示，由于上海畅购企业服务有限公司挪用备付金、伪造报表等违规问题，依法注销该公司《支付业务许可证》，并将公司及相关责任人涉嫌犯罪线索移交司法部门立案侦查，追究刑事责任。

央行表示，从预付卡客户备付金安全核查情况看，行业风险总体可控。下一步，将研究建立非银行支付机构客户备付金集中存管制度，从根本上防范客户备付金挪用风险，防止支付机构变相吸收存款。

去年8月，中国央行曾因备付金挪用问题已注销浙江易士企业管理服务有限公司的支付业务许可证，为国内首例支付业务许可证被注销事件。

畅购公司成立于2006年11月，2011年8月获得《支付业务许可证》，在上海市、江苏省、浙江省（含宁波）、安徽省、山东省开展预付卡发行和受理业务，并准予办理互联网支付业务。

经人民银行执法检查确认，畅购公司存在直接挪用、隐匿资金、虚构后台交易等方式，大量违规挪用客户备付金，伪造财务账册和业务报表，欺骗、隐瞒客户备付金流向，并拒绝、阻碍相关检查、监督等严重违规问题。

央行并表示，涉及非银行支付机构风险处置工作的，依法按照市场化方式进行处置，打破刚性兑付，促进支付行业健康有序发展。此次畅购事件善后方面，将由交银国信资产管理有限公司按照商业化原则收购自然人持卡人债权。

央行强调，非银行支付机构不是存款类机构。消费者购买预付卡或开立支付账户，是在认可支付机构商业信用以及其代为保管资金能力的前提下，向其转移一定的预付价值，“这与银行存款有本质区别，也不受存款保险制度保护”。（完）

欲浏览详情，请点选 here

here