人行：开展农村“两权”抵押贷款改革试点

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月6日 - 中国央行副行长胡晓炼近日赴黑龙江、吉林两省，就落实农村承包土地的经营权和农民住房财产权（简称“两权”）抵押贷款改革试点工作开展调研，鼓励金融机构创新适合农民需要的金融产品和服务方式。
央行网站周四新闻稿并引述胡晓炼称，金融机构要在贷款期限、利率、担保、发放程序、风险控制等方面，设计出更适合农业农村需要、更高效便利且尽可能降低成本的贷款产品。
她还表示，要探索解决好农村“两权”抵押涉及的法律问题，完善地方政府在土地确权、产权流转平台和信用体系建设等方面的配套措施，央行也将研究“两权”抵押贷款改革试点的政策措施，制订相关管理办法。
去年底举行的中共十八届三中全会提出，要赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能，慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让，探索农民增加财产性收入渠道。（完）
参看详情请点选央行网站 here
(发稿 李然; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。