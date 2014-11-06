人行：开展农村“两权”抵押贷款改革试点

路透北京11月6日 - 中国央行副行长胡晓炼近日赴黑龙江、吉林两省，就落实农村承包土地的经营权和农民住房财产权（简称“两权”）抵押贷款改革试点工作开展调研，鼓励金融机构创新适合农民需要的金融产品和服务方式。

央行网站周四新闻稿并引述胡晓炼称，金融机构要在贷款期限、利率、担保、发放程序、风险控制等方面，设计出更适合农业农村需要、更高效便利且尽可能降低成本的贷款产品。

她还表示，要探索解决好农村“两权”抵押涉及的法律问题，完善地方政府在土地确权、产权流转平台和信用体系建设等方面的配套措施，央行也将研究“两权”抵押贷款改革试点的政策措施，制订相关管理办法。