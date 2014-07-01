人行：开展农村产权抵押贷款试点 发挥信贷政策导向评估

路透北京7月1日 - 中国人民银行近日召开会议，要求各金融机构要针对农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场和专业大户等新型农业经营主体的资金需求，积极开展各类农村产权的抵押贷款创新试点。

央行周二的新闻稿称，在扶贫开发金融服务工作现场会上，副行长刘士余称，央行要发挥好信贷政策导向效果评估制度的作用，提高金融机构的主动性和积极性。

“金融机构要在防范风险的同时，积极服务地方经济发展的薄弱环节和领域。”刘士余表示。

央行网站的新闻稿称，截至2014年3月末，全国贫困地区人民币各项存款余额5.87万亿元人民币，比年初新增3,689亿元；人民币各项贷款余额2.89万亿元，比年初新增1,887亿元。

中国人民银行决定从4月25日起，下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。（完）

(发稿 李贺; 审校 毕晓雯)

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