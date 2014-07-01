人行：开展农村产权抵押贷款试点 发挥信贷政策导向评估

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京7月1日 - 中国人民银行近日召开会议，要求各金融机构要针对农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场和专业大户等新型农业经营主体的资金需求，积极开展各类农村产权的抵押贷款创新试点。
央行周二的新闻稿称，在扶贫开发金融服务工作现场会上，副行长刘士余称，央行要发挥好信贷政策导向效果评估制度的作用，提高金融机构的主动性和积极性。
“金融机构要在防范风险的同时，积极服务地方经济发展的薄弱环节和领域。”刘士余表示。
央行网站的新闻稿称，截至2014年3月末，全国贫困地区人民币各项存款余额5.87万亿元人民币，比年初新增3,689亿元；人民币各项贷款余额2.89万亿元，比年初新增1,887亿元。
中国人民银行决定从4月25日起，下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。（完）
(发稿 李贺; 审校 毕晓雯)
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路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。