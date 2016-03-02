中国央行与俄央行完成双边本币互换操作 未来可根据需要继续启动

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月2日 - 中国人民银行周二称，已与俄罗斯央行完成双边本币互换操作，未来双方可根据需要继续启动互换操作。
央行网站刊登的新闻稿称，2015年10月以来，双方发起多笔双边本币互换资金动用，资金最终提供给部分中国和俄罗斯商业银行。有关操作均顺利完成。
数据显示，中俄双方于2014年10月13日签署规模为1,500亿元人民币/8,150亿卢布的中俄双边本币互换协议，期限三年。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)