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中国财经 | 2016年 3月 2日 星期三 17:36 BJT

中国央行与俄央行完成双边本币互换操作 未来可根据需要继续启动

路透北京3月2日 - 中国人民银行周二称，已与俄罗斯央行完成双边本币互换操作，未来双方可根据需要继续启动互换操作。

央行网站刊登的新闻稿称，2015年10月以来，双方发起多笔双边本币互换资金动用，资金最终提供给部分中国和俄罗斯商业银行。有关操作均顺利完成。

数据显示，中俄双方于2014年10月13日签署规模为1,500亿元人民币/8,150亿卢布的中俄双边本币互换协议，期限三年。（完）

(发稿 马蓉；审校 曾祥进)

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