中国央行年底前可能暂停降息 但会降准一个百分点--渣打

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透北京6月23日 - 渣打银行(2888.HK)(STAN.L)最新报告认为，中国经济增长初步显露企稳迹象。预计2015年余下时间央行降息步伐将会暂停，但预计2015年底前央行将下调存款准备金率共计1个百分点。
中国今年两次下调存款准备金率，并从去年11月起三次降息，以试图缓解经济放缓。
以下为渣打银行报告要点摘录：
5月宏观经济数据喜忧参半，但经济增长初步显露企稳迹象。5月进出口增长幅度再次低于市场普遍预期。整体CPI通胀再度下滑，但核心通胀仍然平稳。实际经济数据显示二季度GDP增长或将低于一季度（我们预测二季度GDP同比增长或达6.7%，低于一季度7.0%）。
积极方面，5月采购经理人指数（PMI）及规模以上工业增加值（IP）均小幅改善，投资增长及房屋销量均出现加速，全国社会消费品零售额增长仍显稳固。
我们认为市场对通缩的担忧被夸大，预计下半年居民消费价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）通胀均将趋于上扬。2015年初迄今出现通胀下行，主要源于食品和能源价格下滑所致。1-5月核心CPI通胀（除食品和能源价格外的整体通胀）同比增长平均达到1.5%，仅比2012-14年平均水平低0.1个百分点。CPI通胀进一步下行空间有限，除非食品和能源价格继续施加下行压力。我们预测7月CPI通胀或将开始上扬，2015年底前同比增长或达2%以上；预计年底前PPI通缩同比或将由5月的-4.6%缓和至-2.0%。
我们仍认为2015年余下时间央行降息步伐将会暂停，但预计2015年底前央行将下调存款准备金率共计1个百分点。基于以下几个方面的考虑，我们认为基准利率下调窗口行将关闭：
1）核心通胀较为稳定，预计下半年通胀或将小幅上扬；2）经济企稳迹象逐渐清晰；3）降息对降低实际存贷款利率的效果正在减弱；4）资本外流及证券市场泡沫的风险。
我们预计决策部门或将维持宽松的货币政策立场，以便稳定近期积极复苏势头，具体通过向市场提供充足流动性、鼓励政策性银行发放贷款、指导长期利率逐步回调以及充分落实2015年财政预算计划等方式进行。（完）
(发稿 倪蔚丹 审校 黄凯)
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