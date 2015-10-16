财经洞察：SDDS数据披露了一个不一样的中国央行

记者 毕晓雯

路透香港10月16日 - 中国央行很忙，而且忙得效果还不错。尽管刚刚开始公布的SDDS（数据公布特殊标准）还不全面，但已经对中国央行的外储管理水平、美债操作能力、储备投资情况、市场沟通技巧等，做出了全新的形象展示。

在这些会说话的数据面前，承担着稳定物价、充分就业、促进经济增长和平衡国际收支等重要任务的中国央行，专业能力已得到市场的充分认可。

以中国央行今日公布的央行口径的外汇占款为例，首先公布时间已经比以前整整提前了差不多一个月，令央行与市场沟通的信息有效性大大提升。

再来分析下数据，9月央行口径外汇占款减少2,641.42亿元人民币，相当于415亿美元，而已公布的当期央行外汇储备则减少了432亿美元，二者差别虽然不太大，但考虑到这一数据较不少国际知名投行预测的近千亿美元外储流出相差甚远，还是有必要再来深究一下。

今年7月中国外管局最先宣布将按SDDS标准披露信息，随后我们可以看到一系列变化，特别是新增的《国际储备与外币流动性数据模板》这张表，让市场人士可以初窥中国央行外汇储备操作的更多细节。

从上表看出，央行的外汇储备（可兑换外币）被分类为证券、货币和存款总额，尽管会有mark to market（按市价调整）的因素，但从每个月披露的证券数据变化至少可看出央行头寸的方向变动。

数据显示，7月、8月两个月，中国央行持有的证券规模，分别减少了509.8亿美元，955亿美元，还是挺惊人的。显示为应对8月11日汇改后的资本外流，央行的确是主动减持了所持有的海外证券投资。

美国财政部已公布数据目前只有7月可查，当期中国减持了304亿的美国国债，方向甚至规模都匹配的很不错。

同时，数据也告诉我们，央行存放在其他国家、国际清算银行和IMF等的现金和存款，在6月的120.6亿美元的基础上，7、8两月分别增加了84.5亿美元、和5.7亿美元。显示央行同期大幅增加了现金和存款，以应对资本流出所需要的流动性储备。

写到这儿，笔者不禁暗自偷笑，以前只看到各类机构在市场上被央行的各种政策折腾，现在看到央行为了一项政策变化而忙于操作，心理顿时平衡了许多。

这还远远不够，上述报表还披露，中国央行还利用现券进行了回购、逆回购操作以调节头寸，同时还在远期、期货、掉期等衍生品领域小试了牛刀。

总之，SDDS披露了央行此前不为外界普通人士所知的一面，令其形象更加立体。但也提醒政府相关部门，国际金融市场是一个极其复杂、专业的环境，对代表国家进行操盘的官员有各种各样的高要求都不为过，但同时，也应给予他们更高的荣誉与重视。（完）